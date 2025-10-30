表態挺林岱樺「不貪不取」臉書被灌爆 林佳龍：支持她捍衛自身權利

林佳龍受訪表示，支持林岱樺捍衛自身權利，社會應該給她空間加以說明。（本刊資料照）

民進黨下屆高雄市長初選熱門人選立委林岱樺，因涉貪助理費、浮報加班費遭雄檢起訴，她年初高喊「政治干預司法，司法干預初選」，至今仍強調絕不退選，讓外界懷疑民進黨內派系鬥爭暗潮洶湧。同屬正國會的外交部長林佳龍昨晚（29日）發文力挺，稱林岱樺「有為有守，不貪不取」，臉書遭大批綠營支持者圍剿情勒。林佳龍今（30日）受訪表示，支持林岱樺捍衛自身權利，社會應該給她空間加以說明。

立院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」及「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告並備詢。

林佳龍因表態支持林岱樺角逐高雄市長，臉書被綠營支持者灌爆，他會前受訪表示，台灣是一個民主法治且很保證人權的社會，「所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利」，力挺她在司法上為自己做好辯護。

林佳龍認為，對一個認真問政、在基層深耕，受到廣大人民支持的7任立委，社會應該給予她一定的空間，不只在法庭，也向支持者來加以說明。

媒體追問他稱林岱樺「不貪不取」部分，林佳龍則沒有多說快步離去。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

