表態挺林岱樺 林佳龍最新回應：支持捍衛權利、社會應給空間

外交部長林佳龍昨（29）日公開在臉書表態支持民進黨立委林岱樺，掀起議論。林今則表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護。

林佳龍昨發文表示，林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持；林也邀請高雄的市民朋友們在這周六站出來，一起為林岱樺加油！為高雄加油！「為一個我們還相信的公義台灣加油！」

立法院外交及國防委員會今邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。林佳龍於會前接受媒體聯訪，被問及昨日的發文，林強調台灣是民主法治且保障人權的社會，因此支持林岱樺捍衛自己的權利，在司法上為自己辯護 。

廣告 廣告

林佳龍說，期待對認真問政、在基層深耕，且受到廣大人民支持的民意代表、7任立委，社會應該給予一定空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。

對於林佳龍發聲力挺，林岱樺今表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割；林更預告將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判，她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何的檢驗，萬千磨難終將還她清白。