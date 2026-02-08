表態挺蕭敬嚴接棒汐金萬市議員？ 廖先翔陪蕭至汐止中正市場發春聯

國民黨立委廖先翔上午陪同黨前發言人蕭敬嚴到汐止中正市場發春聯，被解讀希望蕭接棒新北市汐金萬區市議員。蕭敬嚴辦公室提供



記者周志豪／台北報導

國民黨立委廖先翔轉戰國會成功後，原新北市汐金萬區市議員遺缺，黨內有意角逐者眾，廖的支持態度動見觀瞻。而在黨內初選公告開打前，廖今上午陪同黨前發言人蕭敬嚴到汐止中正市場發春聯，被解讀對接棒者已有選擇。

「先翔在國會為鄉親爭取預算，地方也需要一個懂政策、有經驗的人接力守護」。蕭敬嚴表示，這次回家鄉參選，就是希望能接續廖這份服務薪火，中央地方聯手，讓服務效能翻倍。

蕭敬嚴說，若自己當選新北市議員，會藉由過往在黨中央擔任發言人與青年部主任歷練，結合廖先翔深耕地方經驗，讓鄉親感受到「專業傳承，服務加乘」實質改變。

年底新北市汐金萬區市議員選舉國民黨擬提名2席，除現任議員白珮茹篤定提名，廖先翔轉戰立委後的遺缺，目前則有蕭敬嚴、「侯家軍」民政局專員張珀源、「強家軍」藍委羅智強辦公室主任何元楷、汐止區黨部主委陶威中爭取。

原在地方已多次與蕭敬嚴同台的廖先翔，上午更公開陪蕭到汐止中正市場發春聯拜票，引發聯想。

蕭敬嚴表示，與廖先翔不僅是黨內理念相同的青壯世代，更是2022、2024兩次選舉並肩作戰的「好兄弟」；今天兩人合體「首站」選在熱鬧市場發送「好馬吉」Ｑ版春聯，就是要展現「服務零距離，兄弟做伙拚」決心。

蕭敬嚴說，2022年自己獲國民黨徵召參選相鄰艱困選區議員選舉，即常與廖先翔互相打氣，對東北角地方發展有著共同願景及熱血，2024年立委選戰，自己更擔任廖競選總幹事，全力助攻廖成功轉戰立委，「攜手服務，在地守護」。

廖先翔也透過蕭敬嚴新聞稿肯定，蕭有中央高度與地方熱情，絕對是接棒服務最佳人選。

蕭敬嚴表示，與廖先翔未來目標一致，就是「先翔在國會爭取，敬嚴在地方落實」，讓地方服務的全面升級，兩人均有信心成為鄉親眼中「黃金拍檔，勢不可擋」的服務團隊。

