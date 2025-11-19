表態挺高市早苗「台灣有事」答辯！沖繩石垣市長：我們首當其衝

國際中心／陳慈鈴報導

石垣市長中山義隆（圖）長期表態支持台灣。（圖／翻攝自IG @yoshitaka_isg）

日本首相高市早苗日前在國會答詢，針對「台灣有事」表態將行使集體自衛權。對此，長期公開表態支持台灣的日本沖繩縣石垣市市長中山義隆，對高市早苗的說法表示「可以理解」，並強調若台海遭封鎖，包括石垣市與與那國町在內的先島地區勢必首當其衝。

根據《八重山日報》報導，中山義隆指出，一旦台灣有事導致海上封鎖，周邊島嶼的補給與生活機能將受到重大影響，確實具備「存立危機事態」的要素。他提到，高市過去就曾強調「要守護海上生命線（Sea Lane）」，因此此次答辯也反映出在台海危機下維護航路安全的意義。

目前日本政府針對「台灣有事」的居民避難計畫中，已將石垣市與其他先島諸島居民全數疏散至九州與山口地區。距離台灣最近、亦包含尖閣諸島（中國稱釣魚台）管轄的石垣市，也被視為日本面對中國的「最前線」。值得注意的是，石垣市與台灣蘇澳鎮互為姊妹市。

中山義隆被問及台灣定位明確表示，雖然台灣未獲聯合國承認，但從「經濟、法律、政治的狀況來看，基本上已成為一個國家的形態」，重申自己認為台灣是獨立國家的立場。

針對中國日前呼籲自家民眾「暫勿赴日」，石垣當地觀光是否受到影響？中山義隆回應，目前尚未收到相關衝擊回報。

對於10月上任的高市內閣，中山義隆對決策速度與經濟政策都予以正面評價，「對日本整體朝好方向前進」。同時也期待高市政府既然喊出「守護海上生命線」，未來能針對國境離島祭出更具體的支援措施。

