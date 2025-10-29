表態挺「不貪不取的林岱樺」 林佳龍臉書遭灌爆

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，高雄地院27日開庭，檢辯數度交鋒，林岱樺對於檢方拒絕解除限制住居表達不滿。而在29日，外交部長林佳龍表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，並號召市民為林岱樺加油，但相關貼文遭網友灌爆。

林岱樺涉嫌詐領助理費與加班費案，高雄地檢署偵結後，依《貪汙治罪條例》等罪起訴林與家人、助理共10人，高雄地院27日上午召開程序準備庭，首次傳喚林到庭，庭上檢辯雙方針對已故助理駱和明的筆錄，與祕密證人證詞可信度激烈交鋒。檢方以有串供與洩密之虞為由，拒絕變更林岱樺的限制住居處分，引發她當庭不滿，直言「全台都透過媒體知道檢方掌握什麼證據，最大的洩密源就是檢調」。

廣告 廣告

林佳龍29日晚間在臉書發文表示，想和大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。林佳龍也提到，本周六晚上6點，自己要邀請高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄，以及我們還相信的公義台灣加油。

許多網友在林佳龍的貼文留言，但大多數內容持反對態度，包括「這種人你挺得下去」、「龍哥別鬧了」、「綠的支持者很嚴格的，有問題的人ㄧ律不支持」、「請問是被盜帳號嗎」、「可以支持別人嗎」、「佳龍部長，這個很不OK餒！勸你快點刪文喔」。

★未經判決確定，應推定為無罪。