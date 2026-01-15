表態挺1.25兆國防特別預算 前AIT處長司徒文拋1重點：支持台美強化國防

國防特別預算至今仍卡關，前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）今日出席「施明德先生專檔」成立茶會，被問到是否支持台灣的1.25兆軍購預算？司徒文會前受訪指出，無論是美國或是台灣強化國防的決策，他個人都支持。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館和施明德文化基金會今共同舉行「施明德先生專檔」成立茶會，被問到是否支持國防預算，司徒文會前受訪表示，重點在於台灣的軍購預算要交由台灣決定，至於是美國或是台灣強化國防的決策，他個人都支持，如此一來，台灣人才能保留大家所珍視的價值。

廣告 廣告

司徒文也提到，所有的人愛台灣，是因為台灣是民主、自由、尊敬大家的權利、人權，大家都應該感謝施明德，讓大家現在可以住在這個好極的國家，感謝他所做的一切。

更多風傳媒報導

