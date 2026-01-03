表態擔任張啓楷競選總幹事 柯文哲宣布在嘉義「Long Stay」

2026地方大選開打，民眾黨前主席柯文哲今（3）天上午來到嘉義市投下震撼彈，證實將親自擔任立委張啓楷參選嘉義市長的「競選總部總幹事」，更宣布將在嘉義展開「Long Stay」，親自下場操盤地方首長選戰。

民眾黨前主席柯文哲週末現身嘉義出席小草座談活動，為參選嘉義市的黨內立委張啓楷站台，並重磅宣布擔任張啓楷的競選總部總幹事，之後會在嘉義「Long Stay」，一旁的張啓楷也信心喊話「我們一定會贏」，並強調未來整個民眾黨的中央資源跟地方都會整合。隨著進入2026年，選戰已全面啟動，民眾黨首度由前黨主席親自下場操盤地方首長選戰，更展現出白色力量南下插旗的決心。

民眾黨2年條款鬆動？柯文哲：我們內部會處理

而柯文哲週五（2日）為了陳昭姿推動的《人工生殖法》，帶著黨內8名立委拜會民進黨，但朝野嚴重對立，諸多法案卡關之際，柯文哲今天受訪時也被問到，是否重新思考民眾黨立委的兩年條款，他表示會執行，只是執行的速度和方法要考慮每個人的方便和會期，「不過都有在進行，這我們自己內部會處理」。

柯文哲2024年下半年起官司纏身，政治行程全停擺，即使腳下還掛著電子腳鐐，輔選督軍行程仍已啟動，2026民眾黨是否信守選前承諾，讓不分區立委轉戰地方、深耕基層，立委大換血，國會關鍵少數一舉一動備受關注。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／馮康蕙

