表態支持政院版財劃法... 陳其邁駁遭賴清德、卓榮泰修理 喊「不要連3錯」

高雄市長陳其邁受訪表態支持行政院公布的財劃法修正草案。施書瑜攝



行政院今（11/20）公布財劃法修正草案，高雄市長陳其邁明確表態支持，並駁斥「賴清德、卓榮泰藉國民黨的刀砍陳其邁」的說法，指控顛倒黑白、毫無事實依據；他批評國民黨前2次修法讓高雄統籌款比台北少200億元、增幅墊底，呼籲第3次修法「不要連3錯」，要求至少給他到立法院說明機會。

陳其邁表示，前2次財劃法修法中，台北市統籌款增加450億元，高雄僅增加250億元，全台22縣市增幅最少，六都中墊底。他批評國民黨刪除了對高雄有利的土地面積、污染及工業人口等指標，導致「逆向財政重新分配」，對高雄極不公平。

廣告 廣告

他透露，曾請柯志恩協調國民黨團總召傅崐萁，但柯回應「傅崐萁哪是我能指揮得動的」，結果2次投票均跟隨黨團，投出不利高雄的版本，直言對高雄「情何以堪」。

陳其邁強調，高雄人口老化、工業人口多、公共建設需求大，若能納入中高污染工業人口指標並放大土地面積比例，對南部會更公平。

他進一步指出，除了統籌款，計畫型補助也很重要。去年高雄計畫型補助達497億元，對半導體廊帶等重大建設至關重要，若減少將排擠交通、水利等基礎建設，並呼籲，計畫型補助、一般補助與統籌款總額不應低於前年，行政院也表示認同此主張。

針對高市議員陳麗娜稱「賴清德、卓榮泰藉國民黨之手砍陳其邁」，陳其邁駁斥這是顛倒黑白的說法，並批評國民黨惡搞財劃法、推卸責任、製造矛盾，強調議員質詢應以事實為依據。

陳其邁語重心長表示，他希望第3次修法能回歸議場，至少邀請市長說明，「利害相關人應能表達意見，上次北上連發言機會都沒有，這合理嗎」？

更多太報報導

犯罪首選高雄？月世界垃圾山惡化 民代酸「事後震怒沒用」籲建吹哨者保護

高雄垃圾山連環爆！ 陳其邁怒嗆「一個都跑不掉、除惡務盡」

才清完又來！月世界、田寮連遭偷倒垃圾 來源全指向台南集團