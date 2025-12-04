表態支持「廢除兄弟姊妹特留分」 她曝殘忍實例：已成家族勒索工具

台灣遺囑協會近期發起廢除「兄弟姊妹特留分」連署，獲得7712人附議。法務部已於今年委託學者進行《民法》繼承編修正研究，12月3日在立法院專題報告，預計2026年初正式啟動修法程序。對此，時代力量黨主席王婉諭在社群發文表態支持「廢除兄弟姊妹特留分」，並喊話希望這次的修法能順利完成，不要再讓過時的規定，在一個又一個家庭的傷口上撒鹽。

王婉諭在臉書說明支持理由，舉了一對平凡市場夫妻陳先生與陳太太的故事。兩人無子女、相依為命，靠著賣水果一點一滴存下積蓄，好不容易買了一間房，夫妻倆背負了25年的房貸，卻在還清後不久，太太不幸罹癌，在生命走向盡頭的過程中，她最放不下的，是陪伴她辛苦一輩子的丈夫，於是，她立下遺囑，清楚寫明「房子全留給先生」。然而，這份充滿愛的遺囑，卻終究敵不過冰冷的法律，太太過世後，兩位素未謀面的同父異母「妹妹」突然出現，並拿出《民法》主張，「我們是姐妹，應該享有遺產的特留分。」

王婉諭感嘆，故事的結局很殘忍，陳先生拿不出鉅額的現金支付這筆特留分，最後，他被迫賣掉他和太太守護了一輩子的家，把錢分給這些毫無情感基礎的「法定親人」，他失去愛人，還失去了家。這不只是陳先生的悲劇，也是全台高達49%的「無子家庭」或「單身家戶」都可能面臨的風險，更是同志伴侶們最害怕的情況。「不生小孩」不是錯，法律不該變相去懲罰這些家庭。

王婉諭：兄弟姊妹特留分成了「家族勒索」的工具

王婉諭批判，現在的《民法》繼承編，其實還停留在過去的農業時代的宗族思維，那個時代講究宗族、講究血緣，不只把兄弟姊妹列為繼承順位，甚至還給了特留分。假設沒有立遺囑，那照法律分配「應繼分」還說得過去。但問題在於，當逝者已經明確透過「遺囑」表達意願時，為什麼法律還要強行介入？

王婉諭指出，在過去社會福利不足、性別不平等的年代，特留分的存在或許是有意義的，可以保障家族中的未成年子女、弱勢親屬，但時至今日，這份「善意」已經變質。成年的兄弟姊妹通常早已獨立生活，既無扶養事實，也無經濟依賴，特留分反而變成了「家族勒索」的工具，讓喪偶的人面臨二次傷害。法律應該是保障人民權益的盾牌，而不是剝奪個人意志的枷鎖；法律應該守護實質的「愛與付出」，而不僅僅是冰冷的血緣。

時代力量黨主席王婉諭（中）強調，法律應該是保障人民權益的盾牌，而不是剝奪個人意志的枷鎖。（資料照，劉偉宏攝）

支持廢除兄弟姊妹特留分 王婉諭：請把財產自主權還給每位台灣人

王婉諭強調，放眼國際，韓國在2024年已經把「兄弟姊妹特留分」宣告違憲，德國、日本、法國、瑞士，也沒有這樣的制度，多數國家都認為，成年手足應各自獨立，法律不該強行介入。如今，台灣竟成為世界上極少數「有遺囑還必須分錢給兄弟姊妹」的國家，這不是保存傳統，而是我們的法律怠惰，跟不上現代社會的腳步，所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分，如果沒有直系血親，就應該完全尊重逝者的意願，讓遺囑真正能保護那個陪伴一生的人。

王婉諭提到，昨（3）日在立院專案報告中，法務部也承認目前制度已跟不上時代，並承諾明年初會啟動修法。衷心希望，這次的修法能順利完成，不要再讓過時的規定，在一個又一個家庭的傷口上撒鹽，請把「財產的自主權」真正還給每一位台灣人，也讓那些用一生守護彼此的伴侶，不會因此失去自己的家。

