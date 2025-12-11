「表態政治立場」工作沒了！台最辣護理師曬對話網嘆：中國人就這樣

娛樂中心／台北報導

糖糖因發表政治言論，連帶接案也受到影響。（圖／翻攝自IG）

有「最正護理師」稱號的糖糖（趙宇喬）透露，今年因在社群上公開政治立場，工作接案明顯受到影響，「說收入沒影響是騙人的」，讓她既無奈又心疼荷包。貼文曝光後，不少人力挺她的勇敢，也有人指出部分廠商政治敏感度高，「不挺同立場就取消合作」的情況並不少見，討論度相當高。

糖糖（趙宇喬）透露今年因在社群上公開政治立場，工作接案明顯受到影響。（圖／翻攝自Threads）

糖糖在Threads發出對話截圖，對方先是傳訊息表示，「雖然我有給客戶你的社群，但我猜他們沒注意到妳的政治言論，如果因為這個突然被取消是有可能的喔。或是妳希望我先主動跟客戶挑明也可以。」糖糖表示理解，並回覆「如果覺得客戶是會介意的話，可以先跟客戶提沒關係，畢竟有類似的事情發生過，能避免後續的問題也好。」後來她主動確認案子情況，對方也表示「抱歉確定沒了。」

貼文引發網友議論，「願意發聲都是勇敢的人」、「通常是有做中國生意的廠商才會介意，所以台派更要支持台派的店家跟 KOL」、「我也遇過，還只是因為在國慶日直播就被取消」、「中國就這樣」、「至少妳問心無愧，對得起自己比較重要」、「感謝你為台灣發聲，也辛苦你了。」

