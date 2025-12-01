表態爭取參選台中市長！麥玉珍喊「為何不可」：我沒缺資格

民眾黨立委麥玉珍日前表態有意參選2026年台中市長，引發討論。麥玉珍今天（1日）表示，爭取參選台中市市長，為何不可？她強調，一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」就自動放棄。

麥玉珍。（資料照／中天新聞）

麥玉珍今天在臉書上發文表示，「最近看到一些新聞、評論，我想很坦白說一句：麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事。但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。

麥玉珍強調，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，她也不是遇到壓力就退縮的人，「我沒有缺資格，機會是自己努力爭取的」，在民主社會沒有「當然不行」這種事。台中是多元、有力量、有故事的城市，「我不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。」

麥玉珍。（圖／翻攝麥玉珍臉書）

麥玉珍認為，參選不是看你「哪裡人」、是不是「傳統政治圈」、有沒有「背景」。而是看你「是否真心為城市付出？」、「是否把人民當家人？」、「是否扛得起城市未來？」她沒有背景、沒有金權，有的是一個很台灣、很真心的信念，「台中是我打拚的地方，現在我也要把我的未來回報給台中。」她不分化、不挑撥，不急著與誰對立。台灣需要的是合作，不是鬥爭；需要的是承擔，不是推卸。

麥玉珍。（圖／中天新聞）

麥玉珍說，她願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。她也願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用自己的故事，陪台中一起走向更大的舞台，「參不參選不是現在的重點，重點是我一直都在做事，也會一直做下去。不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。」

