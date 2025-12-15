表態爭取市長提名立馬被問何時辭副院長 江啟臣苦笑這樣回

立法院副院長江啟臣（中）昨日首度表態，15日被問及有傾向初選或徵招方式、何時辭去副院長一職等問題，江啟臣回應，黨內機制必須要請黨中央多費心，另也苦笑稱提名都還沒有決定，那個都是以後的事情。（温予菱攝）

國民黨台中市長之爭登場，立法院副院長江啟臣昨日首度表態，將爭取黨內提名。面對兢爭對手、藍委楊瓊瓔希望透過初選機制選出最佳人選，江啟臣15日回應，基本上黨內機制，必須要請黨中央多費心，另也被問及何時辭去副院長一職，苦笑稱提名都還沒有決定，那個都是以後的事情，現在最重要是用行動展現，實踐台中市旗艦城願景的決心。

江啟臣今赴西屯區港尾里活動中心參加水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，會前受訪回應，一個城市的發展必須不斷互相堆疊，透過層層累積，台中市發展也是如此，並在台中市長盧秀燕將近8年的帶領下快速發展，成為宜居城市，幸福台中，也看見大型建設依序完工，未來除年底有漢城百貨商圈開幕，巨蛋也預計2030年完成。

江啟臣表示，幸福城如何再升級，自己提出旗艦城概念，並放上新年看板上面，一方面給市民祝福，另一方面明年適逢馬年，也希望能夠是駿馬奔騰的一年，立下新的里程碑，直言台中市有成為旗艦城條件，就應該努力，成為台灣門面、亞洲核心、世界新都心，而從幸福城要躍進成旗艦城，還有很多建設要做，交通也是其中一部分。

至於2026台中市長選舉，江啟臣再次強調，「身為黨員，我對於台中市未來的願景跟想法，不僅想落實，也希望有機會實踐，他會來爭取黨內提名」。對於楊瓊瓔希望透過初選方式，並稱若她贏，將邀請江進競選團隊，目前有傾向初選或徵招方式嗎，江回應，基本上黨內機制，必須要請黨中央多費心。

另外，被問及何時辭掉立法院副院長職位，江啟臣苦笑稱，提名都還沒有決定，那個都是以後的事情，現在也不是談這個的時候，目前最重要是用行動展現，實踐願景的決心。

