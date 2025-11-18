表態爭取藍營宜蘭縣長提名！ 宜蘭縣議長張勝德：讓宜蘭更好 我願意承擔

▲ 圖／翻攝張勝德臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

各政黨積極布局2026選戰，宜蘭縣議長張勝德今(18)日宣布爭取國民黨的宜蘭縣長提名，表示這些年在議會聽民意，在鄉間看問題，也在每次災難、基層座談裡感受到同件事，就是宜蘭人要的很務實，不要淹水、不要老後無依、不要孩子越走越遠，這些就是他決定站出來的理由。

張勝德表示，準備好爭取國民黨的宜蘭縣長提名，指出看見太多「再不做會來不及」的地方，包含宜蘭防災要做到位，而不是災後才補洞，提到鄉親需要的不是開會討論、檢討報告，而是該做的工程早點做、該補的系統一次補好、該換的流程就趕快換，喊話「宜蘭不能再用上一代的方法面對現在的災害」。

廣告 廣告

其次是宜蘭需要一套照顧家人的方法，張勝德認為宜蘭需要更多社區化照護、 更快取得的在宅服務、 讓長輩安心、孩子放心的制度，不要紙上規劃，而是一天到晚用得到的服務；也認為，年輕人不是不愛宜蘭，是宜蘭沒有讓他們留下來的條件，因此宜蘭需要能工作的產業、能發展的空間、能養家的薪水、能做夢的平台，不是「回來吧」的情感呼籲，而是「你回來有機會」的實際環境。

張勝德說，自己在議會學到怎麼把事情做好、把資源要到位、知道民眾最需要什麼、最怕什麼？宜蘭現在最需要的不是政治聲量，而是願意下田、願意進社區、願意說「我來處理」的人。最後喊話「2026，不只是選一個縣長，是選宜蘭未來10年要走的路！我願意把我的經驗、我的責任感、我對宜蘭的感情來讓宜蘭的生活變好、讓災害減少、讓長輩更安心、讓孩子能回來！」





原始連結







更多華視新聞報導

布局2026！綠首波提名曝 3縣市膠著恐「延後初選」？

2026百里侯布局！ 民進黨搶先公布第一波提名人選

大法官人事再遭封殺！藍白全投「不同意」 7位被提名人遭否決

