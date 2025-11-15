表態爭取連任 張善政談王義川幽默回：我嚇得戰戰兢兢

桃園市議會14日召開市政總質詢，市長張善政和各局處首長到場備詢。桃園市議員詹江村在質詢時指出，怕不怕近日動作頻頻的民進黨立委王義川真的來選桃園市長？張善政幽默地笑回，「我嚇得戰戰兢兢」。

國民黨議員詹江村質詢時則問，最近大家也都替你捏把冷汗，王義川近來開始動作頻頻，好像要競選桃園市長，你會不會害怕？對此，張善政笑著、幽默地回應，「我嚇得戰戰競競的」、「我想幽默話回應完了，正經地講，我當然是把我事情做好，其實民進黨誰出來都不是我在意的事情，我在意是說我事情做好了，市民的肯定最重要。」

廣告 廣告

詹江村追問，至於王義川提出首個政見，要把桃園機場下機的國際旅客都鎖在桃園；張善政對此同樣笑著表示，「無法評論」。

另外，民進黨議員張曉昀詢問張善政明年會拚連任嗎？張善政表示「當然要啊。這個不是問題的問題。」張曉昀後來也稱，「你也不要做太好，做太好的話，我們明年民進黨市長候選人就沒得表現，你覺得怎麼樣？」張善政則繼續說，「我當然是能做100分盡量做100分，民進黨誰出來不是我的事」。

【看原文連結】