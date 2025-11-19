表態選中正萬華市議員 張延廷：當選後定為大家熱心服務

距離2026九合一選舉只剩1年左右時間，其中在縣市議員部分，不少候選人已經表態。其中前空軍中將副司令張延廷，日前在個人臉書貼出自身學經歷，還拜託中正萬華的朋友能否提供大小看板讓他掛，還稱說當選後定為大家熱心服務，似乎是表態將投入台北市議員選舉。

前空軍中將副司令張延廷。（資料照／中天新聞）

張延廷18日在臉書發文提到、「請問台北市中正、萬華區的好朋友有沒有提供大小看板，讓我來掛的呢？非常謝謝，當選後一定為大家熱心服務」。

張延廷還貼出一張圖片，上面寫著他的學經歷，內容提到，「貧困童工出身，最了解基層疾苦，空軍戰鬥機飛行員、中將副司令，榮獲國家42座勳獎章，戰功彪炳。政治學博士、清華大學等8所大學政教授、大學校長、空軍軍官官校、空軍航空技術學院。榮獲民國84年中華民國青年獎章美國華府智庫博士研究員（Stimson Center）。台北市政府顧問作家、政論評論家」。

廣告 廣告

張延廷在臉書分享自己的學經歷。（圖／張延廷臉書）

該篇貼文一出，不少網友在底下留言回應，「支持張將軍將一定高票當選，會幫忙動員台北親友，加油」、「陪你去跟萬華大老拜票，不多23千票左右」、「我願意加入志工」、「一定挺你到底，必定為張將軍多拉票」。

身陷京華城案的國民黨台北市議員應曉薇明年是否繼續參選各界都在關注中。（資料照／中天新聞）

事實上，中正萬華區應選8席市議員，2022年的8席議員中，國民黨有4席，分別為吳志剛、郭昭巖、鍾小平及應曉薇；民進黨有3席，分別為吳沛憶、劉耀仁及洪婉臻，另1席則是無黨籍的徐立信。其中吳沛憶已在2024當選立委，另外應曉薇因身陷京華城官司，明年是否繼續參選仍有變數。

延伸閱讀

傳民進黨明拍板陳品安選苗栗縣長 賴苡任愣：她是誰？

民進黨「瑩隆岱智」4人爭高雄市長 初選登記結束

2026布局！民眾黨若不戰北市長 徐巧芯： 蔣萬安有義務助白營小雞