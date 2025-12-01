表態選台中市長 江和樹要她別亂了！麥玉珍：我沒有缺資格！為何不可？

[Newtalk新聞] 民眾黨立委麥玉珍日前受訪時爆出，有意爭取參選台中市長，但民眾黨台中市黨部卻回應「台中沒有適合的市長人選」，民眾黨台中市議員江和樹也要麥玉珍「不要亂了」，黨主席黃國昌則說，黨內會審慎加以評估。對此，麥玉珍今（1）日指出，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，「我也不是遇到壓力就退縮的人，我沒有缺資格」。





「人有心、就有力。參選，不是資格問題，是格局與態度」，麥玉珍透過臉書發文表示，看到一些新聞、評論，她想很坦白說一句，「我要爭取參選台中市市長，為何不可？」，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不該因「誰還沒講好」「誰還沒溝通」就自動放棄。

「我沒有缺資格」，麥玉珍指出，機會，是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中是多元、有力量、有故事的城市；「我不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的」。





她強調，參選不是看你「哪裡人」、是不是「傳統政治圈」、有沒有「背景」，而是看是否真心為城市付出？是否把人民當家人？是否扛得起城市未來？「我從沒有背景、沒有金權；我有的是一個很台灣、很真心的信念—台中是我打拚的地方，現在我也要把我的未來回報給台中。」





「團結，是力量；承擔，是態度」，麥玉珍強調，自己願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。「參不參選不是現在的重點，重點是：我一直都在做事，也會一直做下去」，「不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得」。

