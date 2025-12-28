表態選彰化縣長是被賴清德刺激到？謝衣鳳澄清：沒料到有這幕

藍委謝衣鳳表態參選2026彰化縣長選戰，值得注意的是，總統賴清德今天（28日）在彰化縣長王惠美以及她的面前說，希望綠營縣長候選人、立委陳素月能接班王惠美，引發外界聯想。謝衣鳳澄清，自己並沒有被賴清德的言論刺激到，而大家可能也沒料到賴清德會說這些事情。

賴清德在王惠美、謝衣鳳面前說，要讓陳素月接班王惠美的工作，引發討論。（圖／資料照）

謝衣鳳表示，經過長時間的思考，以及聽到了眾多基層支持者的聲音，「我願意來挑戰成為2026國民黨彰化縣的縣長候選人，並且整合黨內的所有競爭者的聲音，以及所有基層民眾的期待」，共同改造彰化，讓彰化持續進化。

賴清德今天前往彰化縣溪湖鎮的永安宮和福安宮進行祈福活動，並正式宣布民進黨下屆彰化縣長提名人選為陳素月。賴清德說，今天向媽祖祈福，除為台灣祈福，讓台灣這塊土地永遠平安，也正式向媽祖及彰化鄉親請託，要求大家大力支持陳素月，讓她能「接班王惠美縣長的工作」。賴清德此話一出，讓一旁的王惠美和謝衣鳳有點尷尬。

謝衣鳳。（資料圖／中天新聞）

謝衣鳳晚間「call in」中天節目《馬德有事嗎》，面對中天記者林宸佑提問，是否有被賴清德刺激到？謝衣鳳澄清「沒有」，並指自己是在賴清德到來之前就表態要參選，和賴清德的言論並沒有關係，可能大家有點把時序搞錯。

對於賴清德提到，陳素月接棒王惠美，謝衣鳳說，相信大家都不曉得總統會說這些事情，大家本來以為就是參加建醮大典，祈求國泰民安、風調雨順，倒是沒有想到會有這一幕。這是她的選區，現場也都是長期照顧她、支持她的長輩，她代表廟方，也理應去接待總統到來，黨派之爭不用多作著墨。

賴清德總統28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮參香祈福，期盼大家全力支持陳素月。現場有國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳也在場。（圖／翻攝陳素月臉書）

謝衣鳳說，自己宣布參選縣長的影片，是在賴清德到來之前就已錄好。她坦言，也是剛好有人在問她這件事情，而她也認為，是時候跟大家講了，雖然整合還沒有非常完整，但有一個方向，往前更進一步，大家也可以往下進行相關的規劃。

