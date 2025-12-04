表態願參加初選不擔心蔣萬安傷心 李四川：他各方面都比我強

國民黨由誰參選新北市長備受注目，台北市副市長李四川3日首度鬆口如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加。他4日受訪表示，黨有黨的機制，就看黨的提名狀況。（張珈瑄攝）

國民黨由誰參選新北市長備受注目，熱門人選之一的台北市副市長李四川3日接受網路節目專訪，首度鬆口如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加。李四川4日受訪表示，幾次的民調給他很大的壓力，黨有黨的機制，就看黨的提名狀況，他只是要強調沒有黃袍加身，或因為他要選而要讓位，若有藍白合初選，他也會不排斥去參與；他也不會擔心若是自己去選舉市長蔣萬安會傷心，李四川說，蔣萬安現在各方面都比他強，很高興看年輕人立足台北幫國家做事。

李四川今天出席台北市南港區東新社宅新建工程開工典禮，被問及昨日在專訪上說的內容，李四川表示，昨天專訪說，如果他還在當黨的祕書長，這的民調下他會叫誰出來選舉，那一定會叫最高民調的人去選舉，他才說如果要他承擔，他也要依照黨的機制去參與初選，若有藍白合初選，他也會不排斥去參與。

之前李四川有提到如果年輕人願意承擔就讓他們承擔，但現在不管如何都會選擇出戰嗎？李四川說，這幾次的民調給他很大的壓力，黨有黨的機制，他們也有他們的辦法，原則上就看黨的提名狀況，昨天他只是要強調沒有黃袍加身，或因為他要選而讓，這是要強調的部分。

雖然有提到藍白合，但被視為白營候選人的民眾黨主席黃國昌，傳出搬到台北而非新北，李四川表示，他不了解，可能要問黨部，因為這個部分還是由黨部來處理。

有關選舉問題是否已經跟蔣萬安講過？李四川說，昨天也說得很清楚，他很少跟市長談選舉的事情，因為他本來就不喜歡選舉，如果到那個時候會跟市長好好討論；至於會擔心蔣萬安會傷心自己離開，李四川說，不會啊，因為蔣萬安現在不管各方面、所有狀況都比他強，他也很高興看年輕人在現在的狀況，能夠立足台北幫國家做事是件好事。

昨天李四川也有提到板橋阿嬤的故事，是不是讓人民安居樂業是未來選舉的初衷？李四川表示，是一個鄰居看到他、也有點安慰他，鄰居講的是人生經驗及智慧，讓他受教很多。

李四川昨天也說，如果要參加初選就會辭職副市長，時間點是否會落在明年4月之前？李四川表示，如果參與選舉，但又在台北市任職大概很不合適，所以到那個時候該做什麼樣的事，他一定會依照規定辦理。

而現在的市政總質詢就是李四川的畢業考？李四川則說，沒有所謂的畢業考，總質詢當然最主要還是對這3年來市府的市政做一些檢討，議員也會提供所有的意見，那如果有缺點就改善，如果本身做得好，市府要做得更好。

有關輝達在農曆年前簽約，是會在跟輝達簽約完就來備戰嗎？李四川表示，這個都談得比較早，但是他有跟市長說，希望趕在農曆過年前，趁輝達執行長黃仁勳若回台，大概在尾牙之前能先簽訂合約。

