表態「停砍公教年金」不會提覆議！卓榮泰批：藍白連報告都不讓你去報告

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰15舉行「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／行政院提供）

藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。行政院長卓榮泰表示，行政院不會提覆議，因為《財政收支劃分法》上次提覆議爭取說明機會，連報告都不讓你去報告。

卓榮泰15日召開記者會宣布不副署《財劃法》，外界關注立法院日前三讀通過的停砍公教年金相關法案，恐成下一個不副署的法案。

對此，卓榮泰今接受《自由時報》專訪時提及上次提《財劃法》覆議的例子表示，他是相信立法院會有善意，所以才提覆議案，希望避免再度錯誤，但是立法院表現出來的是否決覆議，「連報告都不讓你去報告，這個我真的很難接受！」

卓榮泰批評在野黨，他們怕我們去把事實講清楚，怕人民知道真正的問題，更怕在答詢過程中，我們回答的不是他們想要的。按照藍白通過的財劃法，明年要再舉債2646億元支應，造成中央政府預算無法編列，但在野黨說得很輕鬆。

