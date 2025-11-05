表態！董事長胡元輝：3年在公廣集團董事會服務已足夠

公視董事長胡元輝今（5）天在立院教育及文化委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 社會關注公視基金會董事與監察人換屆改組事宜，並出現若干與事實不符的預測與評論，公視董事長胡元輝今（5）天在臉書粉專發布聲明強調，有必要表達立場，並做澄清。胡元輝再次呼籲，公視董事會換屆改組作業能儘快進行，以利公視基金會各項業務在制度化的軌道上順利推進。對於胡元輝個人而言，他強調，自己能夠有三年在公廣集團董事會服務，推動台灣的公共媒體向前邁進，相當難得，也已足夠，一棒接一棒必是強棒，也必能讓整個集團邁向更理想的目標，因此，希望儘快完成公視董監事的換屆改組作業。

文化部長李遠上午在立法院教育文化委員會對公視董事會換屆改組態度進行說明。

胡元輝在公視董監事換屆改組聲明中指出，個人在本屆（第七屆）任期屆滿前的公視今年五月份董事會議（5月16日）上已公開表達，希望新屆董監事會能儘快組成。今天再次呼籲，公視董事會換屆改組作業能儘快進行，以利公視基金會各項業務在制度化的軌道上順利推進。

胡元輝說，本屆公視董事與監察人三年任期於今年5月19日屆滿。依公共電視法規定，「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止。」因此，本屆董監事目前屬於延任期間。

今年五月份董事會議上，胡元輝表示，他個人除表達對於董監事會儘快改組的意見外，另表示，「我要藉此感謝各位董監事在這三年中給予該會及我個人的支持、鼓勵與指教，讓公視基金會可以成為台灣社會一個追求美好的力量。個人能夠有三年時間在公廣集團董事會服務，推動台灣的公共媒體向前邁進，相當難得，亦已足夠。公廣集團董監事會一棒接一棒，相信未來的接棒者必是強棒，也必能讓整個集團邁向更理想的目標。」此一會議記錄已陳送文化部，並公開上網（請見https://info-material.pts.org.tw/directors/b7/2024p7_38.pdf）。

胡元輝鄭重呼籲，鑒於公視基金會的制度化運作，以及公共電視法的立法精神，期盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成公視董監事的換屆改組作業。

