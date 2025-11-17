表揚丁家喜、張海濤、高瑜 獨立中文筆會：中國人要抱團取暖

由「獨立中文筆會」與「國際筆會」合作舉辦的年度表揚，今年頒獎給中國人權律師丁家喜、維權人士張海濤、資深媒體人高瑜等3人。獨立中文筆會會長馬建呼籲，中國人民要「抱團取暖」，絕不能讓送木炭的人凍死在雪地裡。

丁家喜身處獄中 不放棄追求正義

「獨立中文筆會」關注獄中作家，每年舉辦頒獎會，今年在倫敦時間14日進行表揚，其中，中國人權律師丁家喜與維權人士張海濤獲頒「劉曉波寫作勇氣獎」、中國資深媒體人高瑜榮獲「自由寫作獎」。

馬建：『(原音)這個活動我們每年都會舉行，關注一些關在監獄裡的作家，比如說有時候是緬甸、有時候是伊朗、有時候是俄羅斯等等，今年我們就選中國，向世界展示一下中國的監獄被關押了這麼多的良心犯。』

丁家喜遭中共長期關押，2023年被法院重判12年，馬建說，丁家喜是一名非常勇敢的維權律師，當局僅因為丁家喜和朋友吃頓飯，就將他抓走，並判刑12年，非常不應該；但哪怕是在監獄裡，他仍不放棄追求正義和法治的信念。

丁家喜的妻子羅勝春特地從美國飛到英國，幫丈夫領獎。她表示，每次替丁家喜領獎的時候，總是覺得意義非常重大，因為這不是頒給丁家喜個人而已，而是頒給一群像他一樣在監獄裡有自由思想的群體。

羅勝春：『(原音)給他們這個寫作勇氣獎，一方面揭露了中國這個極權國家根本沒有他們憲法上寫的言論自由，因為有言論自由的話，寫作就不需要特別的勇氣，寫作就是一個人的自由，什麼時候想寫都可以，為什麼在一個國家寫作還需要勇氣？為什麼寫作會冒犯這個體制？為什麼寫作會被囚禁？這些都反映了這個國家存在的問題。』

張海濤遭判19年 兒子至今未見過爸爸

另一位得主張海濤，從2009年起投入維權志業，他在2016年1月，被烏魯木齊中級人民法院以「煽動顛覆國家罪」判處15年，以及「為境外提供情報罪」判刑5年，兩罪合併執行19年。

馬建：『(原音)張海濤只是一個在新疆普普通通的電信商人，他經常會寫一點關於工人的權利，然後新疆的真相，他要維持作為一個正常公民的信念。到現在我們給他頒了獎，我都不知道他的罪行在哪裡？這也是我們要給他頒獎的主要原因，一個普普通通的人要保持自己的理想和信念，就已經被判了19年徒刑。』

張海濤的妻子李愛傑和兒子共同錄下一段視頻，在頒獎會上播放時，令眾人鼻酸。李愛傑：『(原音)我再次感謝獨立中文筆會和國際筆會對張海濤的關心和鼓勵，這是我們的兒子，他從未見過爸爸。(兒子：我還有媽媽，很想要爸爸，祝爸爸出來更快，謝謝你們的幫助！)』

當局不讓領獎或連線 高瑜再度被迫「旅行」

81歲的高瑜獲頒「自由寫作獎」，馬建提到，高瑜三進三出監獄，在極為嚴格的體制下，卻始終能保持作為記者的良知；而且，即便高瑜離開監獄了，至今仍未獲得人身自由，一直被監控，現在她家的電話線和網路線都被切斷，還是沒有放棄新聞自由和追求真相的勇氣。馬建說，當局近日為了阻止她前來領獎，也防止她在頒獎會上與他們視訊連線，於是把她強行帶到北京郊區「旅行」，這行徑很可怕，也更證明了頒發這個獎給高瑜的意義。

高瑜則在推文中表示，當前中共政權和毛澤東時代一樣，被國際社會孤立，國內危機重重，媒體人正在經歷至暗時刻。

她也錄了一段視頻，向典禮上的朋友說明多年來的處境。高瑜：『(原音)我恢復自由已經10年了，但是我從來也沒有獲得過寫作的自由，和不受干擾；國內的一切言論，那個自媒體全部對我封殺，因為我還能利用國外的平台發聲寫文章，所以5年前北京市公安局公然就把我兒子的工作砸掉，他現在已經失業了5年。』

馬建透露，這次除了高瑜之外，當局也將原本要參與座談的中國詩人王藏臨時帶走，獨留4個孩子在家，為的也是怕王藏和他們視訊連線，直到整個座談和頒獎會結束後才放他回去。

別忘雪中送炭者 「有嘴有筆」要發聲

馬建強調，人們有追求自由的信念，本來就很正常，但在中國恰恰成為一種罪行，不允許有個人信念或理想。馬建：『(原音)中國人必須要堅信，如果一個人給你送木炭，我們不能讓他凍死在雪地裡，這是我們開這個會最主要的原因，就是大家都要「抱團取暖」，不要忘記那些人，他們走在前面，他們在為我們遮擋風雨，在給我們創造一個自由的未來。』

他說，3位得主讓大家看見了勇氣，獨立中文筆會希望通過這個獎，能帶給世界「希望」，無論現實生活如何，別忘了還有「一張嘴」、「一支筆」，隨時要為這群鬥士發出聲音。