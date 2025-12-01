表揚亞青奪牌選手！黃偉哲頒「臺南之光」肯定青年實力

市長黃偉哲頒獎表揚二０二五年亞洲青年運動會台南市奪牌選手。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

台南市政府一日舉行二０二五年亞洲青年運動會奪牌選手表揚活動，市長黃偉哲頒贈「臺南之光」獎牌，並表達誠摯祝賀與肯定。黃偉哲表示，選手們在國際賽以堅定意志取得佳績，不僅為國爭光，也讓世界看見台南青年的實力。

二０二五年亞洲青年運動會中華代表隊奪下七金、九銀、二十四銅，共四十面獎牌，寫下歷屆最佳成績。台南選手表現亮眼，其中永仁高中喬麗爾、吳沛萱於女子三對三籃球項目奪金，展現強大韌性與默契；光華高中吳兆騏於游泳男子五十公尺蝶式獲得銅牌；田徑選手羅僅翔則在男子四百公尺跨欄及男子異程接力再添兩面銅牌。

黃偉哲指出，選手的優異表現並非一蹴可幾，而是教練專業指導、學校全力支持，以及家長無私陪伴共同累積的成果。市府將持續推動基層體育發展，從選手培訓、師資能量到場館設備提升，盼能為每位有志投入運動領域的學生打造更完善的成長環境。