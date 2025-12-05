表揚全國消防志工菁英 卓揆感謝無私奉獻

記者吳典叡／綜合報導

行政院長卓榮泰今（5）日表揚全國消防志工菁英時表示，過去一年來，臺灣發生各式各樣的天災或大型災難，每個災難現場，都有消防志工們無私的奉獻、努力與付出，協助國人度過難關；政府特別藉由這場表揚活動，以簡單隆重但卻深具意義的方式，向全體消防志工表達全國人民的心意。

卓揆今日出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，感謝每位消防志工的無私奉獻。卓揆指出，近期政府舉辦多場大、中、小型演練，尤其在「國家防災日大規模震災救災動員演練」中，除了消防同仁外，還有來自電信、自來水、航勤及國際救援組織的志工紛紛投入，共同建構全民防災韌性與自我安全防護觀念，也讓全民知道政府已做好各種準備，當面臨各種災害來臨之際，政府會整合各項資源、發揮集體效能，讓民眾了解「該做什麼、該去哪裡、該幫助誰，以及該向誰求助」。

卓揆提到，政府自2022年開始推動「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」；同時也推動「韌性臺灣－強化各類型義消科技訓練與精進裝備中程計畫」，從2024年到2029年共投入8.2億元。除了經費之外，政府也想盡辦法提升各種消防裝備的安全性，尤其臺灣已是一個科技實力備受世界各國肯定的國家，因此，他要求內政部消防署應儘速將科技導入救災工作，且速度要比現在更快，期能以先進的精良裝備保護所有消防人員，進而讓消防人員來保護國人。