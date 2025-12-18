表揚全市績優關懷員 中市府以關懷為核心打造有溫度職場環境

陳月春處長和榮獲關懷員特優獎之同仁合影





台中市政府昨日舉辦「114年度關懷員授證與頒獎典禮暨分享會」，現場匯聚來自各機關及學校逾300名關懷員熱情參與。由人事處處長陳月春頒發績優關懷員33人、關懷之星2人及績優小組2組，並為111位完成訓練的新進關懷員授證，象徵市府關懷網絡持續擴大、職場支持能量再度升級。

陳月春處長、關懷員與連加恩執行長合影並宣傳臺中Hi 8活動

人事處說明，活動亮點之一，特邀宏碁智醫股份有限公司董事長兼執行長連加恩進行專題演講，以「人生沒有地圖，用信念走出座標：非典型生命旅程」為題，分享自身從專業領域跨界創業、投入醫療科技與社會關懷的心路歷程。連執行長以真摯經驗鼓勵關懷員，人生往往沒有完整的藍圖，甚至缺乏清楚的路標，但只要心中有方向，就能在變動中找到屬於自己的座標。他也勉勵大家，當下的付出或許看似微小，卻常在未來帶來超乎想像的回饋。

陳月春處長在致詞時引用印度詩人泰戈爾的名句：「把自己活成一道光，因為你不知道誰會藉著你的光，走出了黑暗。」她表示，台中市政府是一個重視人、也願意照顧人的職場，而關懷員正是讓這份溫度持續流動的關鍵角色。一句適時的關心、一份真誠的陪伴，往往比任何制度更能安定人心，「有時候，關懷員的一句話，比喝三杯咖啡還有效。」

關懷員溫馨大合照

人事處指出，分享會最後，兩位關懷員以自身生命故事，將現場氣氛推向感動高潮。關懷員李先生分享，擔任關懷員後更深刻體會到，幸福其實來自無憂、無慮、無病、無災，也讓他學會「先照顧好自己，才能真正幫助別人」；曾小姐則坦言，原以為個人的力量有限，但在一次次陪伴同仁的過程中，逐漸明白，一句話、一個眼神、甚至靜靜的陪伴，都可能成為他人繼續前行的力量，「謝謝那些先療癒我的人，讓我有能力再去療癒別人。」

人事處表示，打造友善職場從來不是一句口號，而是一段需要長期投入的旅程。市府將持續深化關懷員制度，讓「關懷」不只是制度設計，而是內化為日常習慣；讓「支持」不只是標語，而是市府職場文化的核心，持續為台中市政府打造一個有溫度、有力量、能彼此接住的幸福職場。

