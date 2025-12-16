表揚公務人員傑出貢獻 賴清德：年金改革非否定貢獻、不能走回頭路

總統賴清德16日出席考試院114年公務人員傑出貢獻頒獎表揚大會，並在會中致詞。(記者廖振輝攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院今表揚具傑出貢獻的公務人員及團體，並由總統賴清德親自頒獎，賴總統致詞時表示，政府過去4年3度調升公務員薪資，而從2016年起推動的年金改革，並非否定任何人的貢獻，而是要確保財政永續，也不應該因倉促修法走回頭路。

賴清德今受邀出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，他對每位獲獎個人及團體均一一唱名並隆重介紹，並代表政府與國人表達讚賞與感謝。他提到，公務人員是國家運作的基石，而政府職責是要讓承擔重任者能安心投入、長久服務，因此過去4年政府已3度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。

立法院近日才三讀通過反年改相關修法，導致年金破產時限將提前。賴清德在致詞時也指出，政府2016年起推動年金改革，從來不是否定任何人貢獻，是出於制度永續、世代都領得到之核心目標，而確保財政永續是政府對所有世代、對全民、對國家未來的共同承諾，公教年金制度不應該因倉促修法而走回頭路，更不應把年金破產風險推給下一代去承擔。相信人民都期待年金制度能在合法、合理、負責情況下，再次被審慎檢視，而政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，並符合世代公平正義。

此外，賴清德也期許，所有公務員面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，都能與時俱進、善用數位與AI工具，讓國家治理、對人民服務都能一步步升級，如今年行政院人事總處與工研院攜手推動的「AI政府領航人才發展計畫」，就結合產官學界資源，培養更多具數位思維、善用科技並且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更及時更貼近民眾需要。

賴清德最後強調，除了恭喜所有得獎者，也要向在背後默默支持的家人致上最高敬意。讓大家一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，只要公共體系繼續勇敢創新，將能為台灣的未來發展打下更穩固基礎。

