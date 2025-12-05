表揚卓越中堅企業 卓揆勉展現臺灣強勁經濟韌性

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（5）日頒獎表揚卓越中堅企業時表示，獲獎的12家卓越中堅企業及2家營造友善職場優良中堅企業，都是臺灣的「隱形冠軍」，背後代表著一個企業的成功故事；期盼各獲獎企業的優良事蹟能引起社會更多共鳴，帶領更多企業或供應鏈夥伴們，一同努力發展，朝更成功的道路邁進，展現臺灣強勁的經濟韌性。

卓揆指出，在全世界爭相期盼打造非紅供應鏈的時代，我國企業更應掌握此一契機，在非紅供應鏈中取得一席之地。另一方面，政府持續推動友善職場環境，鼓勵企業善待員工，提高員工薪資及福利，以有效發揮所有廣大勞工的潛力及效率，再創臺灣經濟發展的力道。

卓揆提到，政府在執行或對外公布任何政策時，務必將中小企業放在心上，因此政府會持續透過政策面及預算面，給予中小企業更多支持，期盼未來中小企業茁壯後，能透過「以大帶小」方式，扶植更多廠商與供應商，成為穩定臺灣經濟社會的力量。

卓揆進一步指出，今年臺灣前3季經濟成長率分別為5.54%、7.71%、8.21%，表現亮眼，全年經濟成長率預估7.37%；此外，今年臺灣1至10月出口額達5,144.5億美元，全年出口額有望超過6000億美元。而2016年臺灣全年GDP為17.5兆元，去年已超過25兆元，預估今年臺灣GDP規模將突破28兆元，這都是仰賴全體國人共同努力打拚的成果，期盼臺灣經濟能繼續穩健向前行。

卓揆說，今年4月美國提出對等關稅新政策後，政府即刻於48小時內提出對產業支持方案，並獲立法院通過預算規模930億元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，從金融支持、租稅優惠、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場及安定就業等6大面向支持企業，其中經濟部即占460億元。目前對美談判已到最後階段，雖尚未進入總結會議，但各相關技術性問題磋商均已完成，政府會秉持「爭取國家最大利益、維護產業國際競爭力、糧食安全及國人健康」4大原則與美談判，期盼關稅談判能儘速定案，使企業有所依循，並在面對新的全球經貿秩序時能有更好的適應能力。

卓揆強調，未來政府在施政過程中，仍需要企業提供更多支持，政府也會持續聆聽來自產業界的心聲，並由各部會提出解決方法，期盼政府、民間團體及產業界能共同合作，成為臺灣經濟發展的重要後盾。