表揚客家貢獻獎得主 賴清德談政績：「客家六箭」已有初步成果

總統賴清德28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」上台致詞。(記者塗建榮攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統賴清德今表揚「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章」得獎者，他肯定得獎者對客家事務與台灣社會貢獻，而政府也將持續肩負傳承本土語言與多元文化的責任，在既有成果上推動「客家六箭」政策，從青年參與、數位應用、社區照顧到文化產業與國際推廣等面向深化扎根，讓客家文化持續傳承。

賴總統引鍾肇政「沒有客家話，就沒有客家人」言論，並舉客語俗諺「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言；寧賣祖宗坑，莫忘祖宗聲」表示，這些都提醒不能忘本，不能忘記自己的文化和語言。總統也逐一提到讓他非常敬重的3位「特別貢獻獎」得主、讚許2位「終身貢獻獎」得主的貢獻，亦對「傑出成就獎」8位得主，以及獲得「客家事務專業獎章」84位得主，致上最高敬意與感謝。

賴總統提到，客家文化豐富多元，客家人才濟濟，為台灣貢獻良多。也感謝行政院卓榮泰院長、客委會古秀妃主委在陳水扁前總統「新客家運動」、蔡英文前總統「客家文藝復興運動」的基礎上一棒接一棒，積極落實「客家六箭」政策，無論是「公共客家」、「飲食客家」、「青年客家」還是「創生客家」、「區域客家」、「國際客家」，目前都已展現初步成果。

賴總統也細數執政團隊政績，包括今年4月成立「客家青年諮詢委員會」讓更多青年參與公共事務；客語數位應用範圍逐步擴大，讓語言扎根更深、更生活化；另政府打造適合青年返鄉的環境，在全國成立超過550站的「伯公照護站」，將文化傳承和社區照顧融為一體，加上客庄移居等計畫，讓客庄愈來愈有活力。還透過「客食HA-FOOD」計畫，與10多家國內外企業合作推出客家風味新品，支持青年廚師踏上國際舞台，把客家飲食帶向世界。

賴總統說，客家影視音產業在國內外屢獲肯定，客家文學持續在國際上大放異彩。將透過影視、藝術與文化外交，把台灣客家的聲音傳得更遠、更廣。今年開始政府更發行超過28萬5000份客家幣，帶動語言互動並促進地方經濟；以客語為核心發展觀光與產業，打造講客消費生活圈。

賴總統強調，語言是文化的根，是族群的力量，也是民主的重要基礎。政府會擔負起傳承台灣本土語言及文化的責任，持續為振興客家文化而努力。

總統賴清德(中)、行政院長卓榮泰28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」，與獲獎者大合影。(記者塗建榮攝)

