表揚家庭教育推手 強化社安網為家注入溫暖與支持

志工在表揚活動中，載歌載舞盡情演出。

114年推動家庭教育績優人員表揚暨115年家庭教育志工授證典禮中，饒慶鈴縣長頒獎表揚臺東縣家庭教育中心，肯定家教中心獲得教育部績優志工團隊獎，並感謝志工與夥伴長年投入，期許持續攜手強化社會安全網，為臺東每個家庭帶來更多支持力量。

饒慶鈴縣長表示，臺東是全國志工比例最高的縣市之一，展現縣民公共參與的精神與社區凝聚力，縣府將持續串聯學校、社區與民間團體，透過跨單位合作與資源整合，讓社會安全網更周延、更即時，唯有看見家庭真正需求，才能在第一時間提供協助，讓孩子在充滿愛、安全且支持的環境中成長。

教育處長蔡美瑤指出，家庭是社會安定根基，家庭教育志工在各角落發光發熱，是推動家庭教育的重要能量。臺東縣家庭教育志工團近年建立完善考核與獎勵制度，承接南區家庭教育諮詢專線，服務成效深受肯定，在114年度獲得教育部「績優志工團隊獎」肯定，展現成果。感謝50位志工無私奉獻，盼望持續以專業與熱忱陪伴更多家庭。

教育處進一步表示，115年度志工團由陳鴻永團長續任，持續帶領團隊推廣多元家庭教育服務。

今年推廣家庭教育績優團體獎由社團法人臺東縣自閉症協進會等單位獲得；推廣家庭教育績優個人獎則由家庭教育輔導團委員曾淑玉等人獲獎。家庭教育中心表示，未來將持續推出創新方案，攜手社會各界，共同守護臺東每一個家庭的幸福與希望。

此外，同步表揚學校推動家庭教育評鑑、家庭教育教具及教學方案徵選，分別為114年度高級中等以下學校推動家庭教育評鑑特優獎，共有鸞山國小、東大附小、崁頂國小、加拿國小、德高國小、豐年國小、霧鹿國小、新生國中與海端國中等9校。

家庭教育教學方案徵選特優獎，有安朔國小附幼林玉穎、崁頂國小袁麗惠、初鹿國中黃婉瑜、德高國小李秀芳、臺東大學附小邱珮筑等5人獲獎；家庭教育教具徵選特優獎由蒲公英幼兒園張淇瑩、霧鹿國小馬秀君、新生國小蔡宜儒、霧鹿國小劉乘靜等4人獲獎。