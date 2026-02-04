表揚廉潔楷模 海保署以透明與風險防制凝聚海洋治理信任

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會海洋保育署於今（4）日召開廉政會報，署長陸曉筠於會中公開表揚李世英、吳怡萱及吳孟倫三位同仁，並致贈最新繪本《海邊的星星巨人》，感謝同仁把「廉潔」落實為日常工作的標準與習慣，讓各項海洋保育業務更穩健、更值得信賴。

陸曉筠表示，三位同仁的作為展現海保署推動廉能治理的具體成果。李世英與政風室共同建構廉政巡迴宣導機制，並完善巡查員招考保密維護作業，強化招考公正客觀，使廉潔思維融入第一線管理。吳怡萱以嚴謹流程強化《野生動物保育法》扣案物品之管理與稽核，強化法遵與可稽核性。吳孟倫協助優化結報與控管機制，加強經費支付安全、降低流程風險並提升作業效率。

本次廉政會報亦邀請臺灣高雄地方檢察署檢察長黃元冠擔任外聘委員與會。黃元冠指出，海保署是非常專業的研究型行政機關，署長及所有同仁專業教育程度都非常高，從三位同仁可以看見廉政理念已深入同仁的日常工作。環境保護與反貪腐、良善治理密不可分，治理的核心是風險防制與行政透明。也期待海保署持續精進資料開放與行政透明，以更高標準守護我們共同珍惜的海洋。

陸曉筠強調，海保署各項補助與業務推動，均以公開、公平原則辦理，並以可受檢視的程序落實資訊透明。海洋保育需要社會信任，而信任來自每一次依法行政與公開透明的堅持。未來將持續強化法令遵循，並落實風險防制與透明措施，讓同仁更安心推動保育。海保署也將以專業與廉潔並進，凝聚團隊力量，建構更完善的海洋保育與廉政治理。（圖／記者王雯玲翻攝）