表揚新北救災英豪 朱惕之副市長肯定OHCA康復率全國領先

農曆春節將至，新北市副市長朱惕之於今（30）日主持消防局 1 月份局務會報，代表市長侯友宜慰勉基層同仁辛勞，並表揚救災救護績優人員，肯定消防團隊守護市民安全的卓越貢獻。

​會中朱惕之親自頒發退休人員獎章予投身消防 36 載的烏來分隊小隊長林慶章，並表揚 14 位「菁勇績優人員」。他致詞時強調，無論是火場英勇救人，或是在第一線與時間賽跑搶救 OHCA 患者，消防同仁專業且使命感十足的表現，是全體學習的典範。

​朱惕之指出，新北市在陳崇岳局長帶領下，防災成效斐然。不僅「民安演習」寫下全國 10 連霸紀錄，在行政院及消防署各項評核中亦屢獲第一。此外，新北首創「全災型智慧化指揮監控平台（EDP）」與災訊 E 點通，多次榮獲國內外智慧城市大獎，以科技提升災防效率；而 119 智能派遣系統更維持全國領先。

​在救護量能方面，新北市面對年逾 23 萬件的龐大需求，積極精進「緊急應變指揮學院（ERCA）」專業培訓。目前新北市 OHCA 康復出院率已穩定成長至 12.13%，累計成功救回近 3,000 條寶貴生命。朱副市長也特別感謝去年 9 月馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情的英雄，歷時 7 天任務協助數百位民眾脫困，展現新北消防的團結精神。

​最後，朱惕之致贈平安慰問品，預祝全體同仁新年平安，並期勉大家持續精進，守護市民共度平安好年。