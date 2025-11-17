表揚無私奉獻！岡山警志工獲獎 十年資深夥伴感動領獎

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高市警岡山分局舉辦「114年下半年警察志工在職教育訓練」,近百位志工踴躍出席。訓練課程包括交通組組長王玉全講授「交通安全宣導」,以及家防官陳涵庭、許俊宇講授「婦幼安全宣導」。各項課程貼近志工生活,內容實用精彩,讓與會志工獲益良多。



岡山分局辦理警察志工訓練、表揚績優志工及資深志工。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉



分局長王春生藉此機會,頒發114年上半年績優志工獎狀給8位表現優異的志工:壽天分隊陳佳鈴、吳玉梅,前峰分隊張秀玉、黃藩茹,橋頭分隊許鳳英,燕巢小隊莊雪芬,鳳雄小隊黃美春,梓官小隊洪金燕。此外,於本分局服務滿十年的資深志工王敏馨等9人獲頒感謝狀,志工張桂美等2人獲頒內政業務獎勵證書,彰顯志工們的付出與努力。

王分局長感謝志工夥伴平時無私的奉獻,協助警方推動為民服務工作。參加志工沉浸在愉快的學習氛圍中,讓本次訓練圓滿結束。

