表揚環保標章認證旅宿業者 福容大飯店獲金級環保標章

觀光局廿四日上午在高雄福容大飯店舉辦旅宿業環保標章成果發表會，公開表揚今年輔導通過環保標章認證的十四家旅宿業者。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局廿四日上午在高雄福容大飯店舉辦旅宿業環保標章成果發表會，公開表揚今年輔導通過環保標章認證的十四家旅宿業者。其中，高雄福容大飯店榮獲金級環保標章，成為高雄市綠色旅宿發展的重要指標。

觀光局表示，為協助業者順利轉型，推出旅宿業環保標章輔導計畫，積極協助旅宿業者盤點節能減碳作為、強化環保管理制度；同時提供實質獎勵補助，每家補助二至四萬元，支持業者申請「環保標章」認證。

觀光局說，在市府政策推動下，今年成功新增十四家旅宿通過認證，截至目前，高雄市取得環保標章的旅宿累計已達廿五家，顯示高雄旅宿市場已穩健啟動全面綠色轉型。

廣告 廣告

觀光局指出，本次通過認證的十四家旅宿，涵蓋星級飯店、連鎖商務旅館、特色眷村體驗及青年旅館等多元型態，展現不同規模與經營模式皆可投入永續行列。其中，高雄福容大飯店在眾多評鑑旅宿中脫穎而出，從原先銀級認證再升級，首度取得金級環保旅宿認證；另有四家旅宿榮獲銀級認證。

觀光局提到，環保標章制度涵蓋節能設備、水資源管理、廢棄物減量、綠色採購及旅客環保宣導等多項指標，不僅有助旅宿業降低營運成本、提升品牌形象，也回應國際旅客對綠色住宿的期待，進一步強化高雄在國際觀光市場的競爭力。