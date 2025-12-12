表揚退役執勤犬 公私協力打造退役犬幸福照護

政府部門執勤犬包含檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬，在國家安全、社會治安、邊境檢疫、國防任務與災害搜救等任務中，默默守護社會，是政府最可靠的戰友。農業部為守護動物福祉，特於今(12)日舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，同時宣布完成執勤犬全面納保，以及後續農業部將透過農業ESG STORE規劃「退役犬照護方案」，鼓勵民間資源投入支持，公私協力共同推動退役犬隻的照護。

全數執勤犬強制納保，建立健康保障新里程碑

農業部表示，自今年9月2日起，現役政府部門執勤犬264隻已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。這項政策不僅是亞洲首創，更象徵政府在動物福祉上的重大進展。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救搜救工作，犬隻完成任務後的必要性檢查或醫療，也都納入這些的保險範圍，以保障犬隻健康。

攜手民間資源，打造退役犬幸福照護

農業部長陳駿季表示，執勤犬是我們的夥伴，在役時執行許多困難的任務守護國家，農業部在今年6月推動在役執勤犬全面納保，後續也不斷思考如何照護退役執勤犬的後半輩子。為感謝114年28隻退役犬的辛勞奉獻，本次活動除頒發退役犬獎章外，更特別準備了「退役犬大禮包」，讓這些為國家奉獻的犬隻感受到滿滿的榮耀與關懷。內容包括高(熟)齡犬飼料、保健品、零食、玩具與背包等，其中台灣皇家寵物食品有限公司、福壽實業股份有限公司熱情贊助高齡犬飼料及寵物輔助性食品，慈愛動物醫療連鎖體系全台18家動物醫院及愛屋動物醫院提供退役執勤犬醫療費用8折等優惠贊助，充分展現企業社會責任及民間公益支持的熱情。同時，現場也展示「退役犬畢業紀念冊」，以犬隻照片與姓名留下溫馨紀念。

規劃推動退役犬ESG方案，期待民間資源響應支持

陳駿季表示，農業部針對農民有設計農退儲金制度。後續也會來規劃執勤犬儲糧計畫，透過公私協力的方式，由政府作媒合，透過ESG的概念廣邀企業來參與，大家一起合作，展現社會責任與支持動物福利之具體作為，共同來提升執勤犬的退休生活品質。

