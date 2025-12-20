表揚「績優志工」投入服務 少年隊深化青少年犯罪預防宣導

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市政府警察局少年警察隊（下稱少年警察隊）與臺中市政府少年輔導委員會（下稱少輔會）於昨114年12月18日共同舉辦「114年志工聯繫會報暨頒證典禮」，公開表揚年度服務期滿志工，其中24名「績優志工」表現亮眼，長期投入青少年服務與犯罪預防宣導工作，典禮由警察志工副大隊大隊長林受得及少年警察隊隊長劉祈顯出席頒獎，肯定志工無私付出。

少年警察隊表示，為勉勵並表彰志工於114年度運用個人時間積極投入青少年服務，協助推展犯罪預防宣導業務，特辦理頒證典禮公開表揚服務績優志工人員。志工除在行政支援及社區設攤宣導中扮演重要角色，更在校園巡迴戲劇宣導中展現豐碩成果；經長期戲劇培訓後，志工以自信專業的舞台呈現，將正確法律觀念以活潑生動方式傳遞給青少年。

廣告 廣告

少年警察隊與少輔會舉辦114年志工聯繫會報暨頒證典禮，公開表揚「績優志工」，肯定其投入青少年犯罪預防與宣導工作成果。（圖／記者林家嘉翻攝）

今年度校園巡迴戲劇宣導共辦理4場次，分別於東大附中、新民高中、明道中學及常春藤高中演出，場場獲得師生與校方肯定並回饋熱烈。少年警察隊隊長劉祈顯指出，近年青少年面臨新興毒品、網路交友及詐騙陷阱等多元風險，透過志工力量加入，不僅能擴大宣導觸及面，也能以更親切方式向青年傳遞正向訊息，降低犯罪與被害風險；並歡迎更多民眾加入志工行列，共同營造安全、友善的成長環境，協助青少年遠離危害、健康發展。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款