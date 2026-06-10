表揚114年度排水維護績優公所 張善政：攜手區里強化汛期防災韌性
桃園市長張善政10日上午主持市政會議，頒發「114年度各區雨水下水道系統及其他排水維護管理訪評計畫」績優公所獎項。張市長表示，目前正值汛期，區公所及各里身處防汛第一線，平時須落實排水系統巡檢、清淤與應變整備，方能在強降雨來臨時有效降低積淹水風險；市府將持續透過水務局與各區公所、里辦公處緊密合作，強化整體防汛網絡，全面提升桃園防災韌性，守護市民生活安全。
平鎮區長蕭巧如表示，排水維護與淹水防治和市民生活安全息息相關，公所持續落實排水巡查、清淤維護及跨單位協調聯繫等工作。此次獲獎是對第一線同仁努力的肯定，也感謝水務局平時提供資源與協助，未來將持續精進排水維護管理，進一步提升汛期防災效能。
水務局指出，此項訪評目的在評核各區公所排水設施維護管理能力及積淹水處理效能是否達標，藉此持續強化排水設施維管量能，確保排水暢通、降低淹水風險。
本年度獲獎單位如下：雨水下水道項目甲組第一名蘆竹區公所、第二名平鎮區公所、進步獎桃園區公所，乙組第一名新屋區公所、第二名龜山區公所、進步獎觀音區公所；其他排水項目甲組第一名桃園區公所、第二名平鎮區公所、進步獎平鎮區公所，乙組第一名大園區公所、第二名龜山區公所。
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