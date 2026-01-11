表揚12位傑出藥事人員 侯友宜：共創健康韌性新北市

特殊貢獻個人獎亞東紀念醫院田昇達藥師及其家屬(新北市衛生局提供)

記者吳瀛洲／新北報導

新北市長侯友宜十一日傍晚出席「新北市第十四屆藥事服務獎頒獎典禮暨第七十屆藥師節慶祝大會」，並為頒發獎座表揚十二名在臨床與社區領域積極奉獻的藥事人員，期勉共創健康韌性新北市。

侯友宜強調，優質的醫療服務是一項極其複雜且專業的群體協作，唯有透過各類醫事人員的緊密互助與合作，才能提供真正落實「全人整合」的照護服務。

新北市侯友宜市長今（11日）頒發第14屆新北市藥事服務獎(新北市衛生局提供)

侯友宜表示，藥師身為第一線藥物把關者，具有串聯醫療照護鏈核心力量的角色地位，目前新北市總計五千六百多名藥師及藥劑生，這群專業人士的積極參與，讓新北市成為一座充滿溫度與專業韌性的健康城市，希望藉由表揚激勵所有藥事人員繼續保有專業服務的熱忱與動力，不忘初初衷，攜手為市民營造更安居樂業的生活環境。

市府衛生局表示，自一０二年起率先舉辦「藥事服務獎」，旨在全方位表彰藥事人員的多元價值，該獎項設置有「社區服務卓越獎」、「臨床服務傑出獎」及「特殊貢獻獎」等三大類別，今年共表揚十二名藥師。

社區服務卓越獎知達健保藥局黃瑞裕藥師及其家屬(新北市衛生局提供)

本屆藥事服務獎得獎者：特殊貢獻個人獎：羅雅貞、田昇達。臨床服務傑出獎：劉育伶、翁苡芳、林申樺、吳駿誼、顏怡婷。社區服務卓越獎：黃瑞裕、陳佳卿、陳文英、王靖傑、陳美玲。

其中「特殊貢獻獎」的二名藥師展現了藥師在社區溫情與實務創新的傑出表現，任職於天賜藥局藥師羅雅貞藥師，長期深耕社區鄰里，將藥局功能延伸至巷弄長照C據點服務近千人次，長期親自執行居家訪視與藥物整合服務，將「視病如親」的理念轉化為具體的照護行動。

另名亞東醫院藥師田昇達藥師，積極將藥學實務與智慧技術相結合，推動建置多項臨床資訊化工具，不僅大幅提升臨床決策效率與精準度，更能有效降低給藥錯誤的風險。