即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

新北市長侯友宜今（12）日上午出席「114年度金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展」表揚18個獲獎社區。侯友宜指出，新北有469個社區發展協會，大部分都來自原有的鄉鎮，在轉換過程中做好完整銜接，各社區的發展力量，讓新北不遺忘任何人，就是市府的最大目的。





今早10時30分，侯友宜在新北市社會局長李美珍等人的陪同下，出席114年度金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展，並於會前短暫接受媒體聯訪。

快新聞／表揚18個績優社區 侯友宜：讓新北不遺忘任何一個人

侯友宜今早出席「114年度金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展」。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，新北有469個社區發展協會，是以在地人照顧在地人，關懷弱勢、扶持長者與婦幼，讓這塊土地（的人民）能安居樂業，因此今日的469個社區發展協會中，市府特別頒給18個社區，他們的表現都讓人非常感動。

侯友宜致詞時說，非常開心新北的每個鄉鎮在過程中的轉換，保留了整個社區不一樣的特色、人文及在地人才懂的歷史背景，也利用在地的特色環境，不斷去照顧更多弱勢族群，同時也創造社區共榮共生，新北有469個社區，大部分都來自原有的鄉鎮，在轉換成新北市各區的過程當中，大家做好完整的銜接，這是社區發展力量。

他強調，「新北市在這個區塊裡面，跟大家一定是並肩作戰，希望我們看不到照顧不到的，就要靠各位多幫忙，所以469個社區的發展力量，讓新北市不遺忘任何一個人，就是我們最大的目的」。





原文出處：快新聞／表揚18個績優社區 侯友宜：讓新北不遺忘任何一個人

