表揚193位消防與義消楷模 侯友宜感謝消防英雄守護市民安全

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府14日舉辦「115年消防暨義消楷模表揚大會」，由新北市長侯友宜表揚57名消防人員及136名義消人員，合計193位表現優異楷模。在119消防節前夕向長期站在第一線、無私守護市民生命與財產安全的消防與義消英雄，致上最誠摯的感謝與最高肯定。

今日侯友宜一一頒獎感謝獲獎的消防與義消人員，其中安康義消分隊隊員倪隆冠與妻子一起投入義消服務長達17年，獲頒楷模獎座實至名歸。侯友宜表示，每一位楷模背後都有一段可敬的經歷，他們為了守護市民全力以赴的精神是大家學習的典範。

侯友宜說，正是這些無名英雄堅守崗位，新北市在災害應變與公共安全上才能持續精進。他指出，近年新北市在全體消防及義消夥伴共同努力下，轄內火災件數自108年至今年下降20%，其中積極向民眾宣導裝設住宅用火災警報器，有效提升火災預警與逃生機會更是功不可沒；在緊急救護方面，新北市OHCA（到院前心肺功能停止）存活率已達約12.1%，在世界名列前茅。侯友宜強調，投身消防救災救護工作非常不容易，每成功挽救一人，便守住一個家庭，感謝消防夥伴成為守護市民生命安全的重要基石。

消防局補充，114年面對極端氣候與複合型災害挑戰，市府持續強化整備與應變能量，全年處理各類災害救援及緊急事故數千件，包含颱風豪雨期間淹水排除、山域與水域搜救、建築火警及大量傷病患救護等任務，皆能迅速出動、妥善處置，有效降低災害衝擊。同時持續優化119派遣系統、即時影像回傳與智慧調度機制，並強化特種搜救、水域救援及山域事故應變訓練，挹注經費提升消防與義消裝備與訓練資源，全面完善新北市防救災體系。