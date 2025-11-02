表揚96對老新人 邱佩琳致敬意
記者楊耀華∕基隆報導
為弘揚敬老愛親美德、傳遞家庭幸福價值，基隆市政府二日舉辦一一四年白金婚、鑽石婚、金婚與紅寶石婚表揚活動，現場共有九十六對夫妻與家屬近三百人共襄盛舉，其中兩對結縭超過七十年的白金婚夫妻成為全場焦點，副市長邱佩琳親自出席，向攜手相伴數十載的伉儷們獻上最誠摯的祝福與敬意。
副市長邱佩琳表示，現場的貴賓們以行動詮釋「執子之手、與子偕老」的真諦，無論是相濡以沫的白金婚、相守一甲子的金婚，或共同經歷風雨的鑽石婚與紅寶石婚，每一段歲月都記錄著愛與承諾的力量，也象徵家庭是社會最堅實的基石。
邱佩琳特別提到，白金婚夫妻羅海鏑、羅林秀枝與張佈華、張李煌治的故事令人動容，兩對長者在婚姻中相互扶持、包容與成長，無論順境、逆境都彼此依靠，用平凡的日子堆疊出最珍貴的幸福，希望藉由這場活動提醒大家珍惜身邊的人，讓愛與關懷在家庭間持續流動。
活動現場以宴席形式重溫婚禮情懷，並安排歌手演唱經典情歌，營造浪漫氛圍。每對伉儷皆由市府致贈紀念禮與合照留念，現場洋溢著笑聲與祝福，象徵愛情歷久彌新的感動；邱佩琳強調，現場的佳偶們是家庭的典範、社會的榜樣。市府將持續推動敬老與家庭教育相關政策，打造溫暖宜居的幸福城市，讓代代相傳的愛與善意，成為基隆最動人的風景。
其他人也在看
守護東北角19年 瑞芳醫師麥可獲醫療特殊奉獻獎
新北市政府今（2日）舉辦第13屆醫療公益獎頒獎典禮，市長侯友宜表揚3家永續醫院及25位在醫療照護、防疫推動、社區服務等醫事人員。其中獲醫療特殊奉獻獎的瑞芳區公所醫師兼主任麥可，他19年來肩負東北角地區醫療救護重責大任，確保偏鄉民眾、遊客生命安全。麥可說「醫者仁心，濟世為懷」，時常提醒自己，要以同理心自由時報 ・ 4 小時前
全國唯一 2025二水國際跑水節熱鬧登場
二水跑水節為全台特有的水圳節慶活動，從二00三年舉辦迄今已邁入第二十三年，旨在感恩先人開鑿八堡圳引入濁水溪，傳遞飲水思源的意涵。今年度活動於十一月一、二日在二水鄉林先生廟及八堡圳水道熱鬧展開，其中最具象徵意義的「簑衣引水人」角色，今年由彰化縣政府參議柯呈枋擔任。今（一）日由縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、農業部農田水利署彰化管理處長徐瑞旻、經濟部水利署第四河川分署長李友平、農業部農村發展及南投分署長傅桂霖，以及各級民代共同參與，祈福儀式、圳頭祭、神轎跑水、感恩祭等活動。以在地農產祭祀圳頭，象徵飲水思源之義；以三牲獻禮感恩先民開鑿八堡圳，福佑百姓大豐收；接著所有參與人員於祭典中為彰化祈福，共同感受三00年前先民的篳路藍縷以及開墾拓荒的文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
臺東慢食節登陸高雄！12/6–12/7駁二大義公園一起品味山海好食光
【記者 朱達志／台東 報導】今年臺東慢食節最終場《採集餐桌：森川里海》12月6日至7日移師高雄駁二藝術特區大義台灣好報 ・ 1 天前
親子間常為手機使用起衝突！醫：多傾聽、理解需求 信任與理解尤為重要
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著智慧型手機已深入日常生活，成為青少年學習、社交與娛樂的主要工具，使用時間不斷拉長，也因此成了家庭中常見的衝突來源。草屯療養院兒童青少年精神科醫師洪于詠表示，許多父母擔心孩子沉迷手機，影響學業表現與身心健康，便設下嚴格限制；而孩子則可能感受到被控制與不被理解，進而產生抗拒與反感。這樣的情形在許多家庭中屢見不鮮，凸顯了數位時代下，親子之間在價值觀與溝通方式上的落差。 手機使用衝突 來自青少年「自主權」與「信任」 近期，衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科門診中，不乏家長因限制孩子使用手機而與孩子爆發衝突的案例。像是小明（化名）因為爸媽規定每天只能用手機一小時，覺得和朋友聯絡變得困難，錯過了重要的社交活動，心情受影響，甚至與父母冷戰多日。 洪于詠醫師指出，青少年與父母因手機使用問題產生的矛盾，表面上是時間管理的爭執，實際上更深層的是關於「自主權」與「信任」的角力。青少年正處於自我認同與人際互動快速發展的階段，手機對他們而言不只是工具，更是參與同儕社交的重要管道；而父母則從保護與關心的角度出發，擔心過度使用會影響孩子的學習、睡眠與心理健康。當父母採取高壓或禁止健康醫療網 ・ 2 小時前
「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫
即時中心／綜合報導「粉紅超跑」暌違多年再度駕臨新北！苗栗拱天宮白沙屯媽祖祈安賜福贊境活動在昨（1）日下午正式「入轄」板橋地區，不過晚間一名陳姓女香客不明原因突暈眩，板橋警分局獲報後，立即指派遶境勤務人員趕往現場並協助疏導人群，協調救護車抵達進行現場處理，以確保女香客安全。板橋警分局在昨日下午6時36分接獲報案，館前西路144號的白沙屯香客突然出現暈眩情況，立即指派遶境勤務人員迅速趕往現場並協助疏導人群。經現場確認為48歲的陳姓女士，因不明原因出現暈眩，但意識清楚。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。（圖／民視新聞翻攝）板橋分局強調，警方將全力維護活動秩序與道路安全，也感謝來自各地的信徒朋友的體諒與配合，共同營造安全、順暢的宗教慶典氛圍。原文出處：快新聞／「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫 更多民視新聞報導高市早苗與林信義合照讓中國氣噗噗 汪浩曝原因：怕見到台灣與世界互動公費流感+新冠疫苗開打！二階擴大年齡層 接種地點、對象一次看親身體驗綠能的便利！開辦低碳市集 黃偉哲：台南是台灣的光電城民視影音 ・ 9 小時前
華僑婦科醫駐偏鄉30年 洗腎還在關心病人！獲醫療奉獻獎
菲律賓華僑、醫師陳明珠在台行醫34年，其中24年獨自扛起恆春半島婦產科重任，最艱困的時期，她每月僅休一天半，長期過勞導致洗腎，但只要急診來電，就算仍在透析，也會立刻拔針趕回診間，除了行醫，她還關心新住民與偏鄉孩童教育，推動課輔班超過20年，讓孩子在山海交界的恆春，安心學習成長。自由時報 ・ 1 天前
台北白晝之夜發出召集令！北捷2車站今營運到凌晨2點
「2025臺北白晝之夜」於今（1）日下午2時至11月2日凌晨2時，在圓山地區及周邊盛大舉行。因應活動需求，部分道路及自行車道將實施交通管制，文化局特別提醒參加民眾及周邊居民多加留意。適逢白晝之夜十週年，預期將吸引大量人潮，主辦單位呼籲市民朋友多加利用大眾交通運輸前往，共同打造安全順暢的夜間藝術盛會。中天新聞網 ・ 1 天前
焢窯趣味回童年 西湖甘藷季熱鬧登場
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】一年一度的西湖甘藷產季1日上午在西湖鄉三湖村飛龍大橋旁農田盛大展開，今年活互傳媒 ・ 1 天前
「粉紅超跑」新北贊境尾聲 香燈腳開吃板橋美食
新北市 / 綜合報導 白沙屯媽祖為期三天新北贊境行程進入尾聲，信眾一路跟隨，現場人潮不斷。許多香燈腳順道開吃板橋在地美食，像是米粉、肉圓都受到民眾的喜愛，店家也表示，客源大概增加2到3成左右。長長的人龍，看不到隊伍的盡頭，鳳梨酥名店的外頭，擠的水洩不通，白沙屯媽祖贊境，來到最後一天，途中剛好經過板橋的鳳梨酥名店，一路跟隨著媽祖的香燈腳，找到機會來嚐鮮，直接變成帶貨行程，讓平常就熱賣的鳳梨酥，變得更難買。民眾表示排隊人潮，比中秋節還狂，煮米粉的聲音，不只如此，板橋的裕民街以及四維路，到處都是小吃店，許多北上的香腳燈，都特別來一趟了，當然少不了，開吃板橋在地美食，信眾說：「我們自己當地，苗栗的信眾跟信徒，這邊板橋當地有什麼好吃的，我們就會在這邊先用餐，吃到臭豆腐，香腸，包子。」熱呼呼的米粉湯，店裡頭人潮也是滿滿滿，米粉湯店老闆說：「全部從頭排到尾，(客人)多兩三倍有吧。」民眾說：「我們來找媽祖的，(讚嗎)，讚，比個讚，(好吃)。」彰化名產來到板橋也還是相當受歡迎，Q彈多汁的肉圓，工作人員在店裡招待著客人，忙到沒時間說話。民眾說：「在地的朋友介紹的，我們點了彰化肉圓，(吃起來怎麼樣)，好吃。」平常就有許多的固定客源，的炸雞店，也表示今天的人潮，確實變多。記者VS.炸雞店老闆娘說：「(最有名的)，三腳骨，雞柳，(客源有點增加)，對對對，還是有。」看來白沙屯媽祖，不但讓信眾一路追隨，更幫助提升，板橋的在地消費經濟。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
嘉市頂安宮百年古香路遶境 請城隍迎王爺祈福
觀音佛祖佛誕將至，嘉義市角仔寮頂安宮廟方今天展開迓觀音請城隍迎王爺「祈福招財平安遶境」百年古香路，迎請城隍爺及池府王爺遶境，守護地方，保境安民，現代少見的「男相」觀音佛祖神尊出巡，更吸引許多信眾觀看膜拜。頂安宮建廟於1872年（清朝同治11年），當時信眾稱為「觀音媽公厝」，並訂於每年農曆9月18日為自由時報 ・ 10 小時前
心語碼 AI互動 x 首度雙平台180度花火環繞 2025台灣大哥大日月潭花火音樂嘉年華
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大攜手舉辦的「日月潭花火音樂嘉年華」已台灣好報 ・ 10 小時前
兒童重度營養不良與腸胃炎：打點滴並非總是最佳選擇
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部在台灣，許多家長在照顧孩子生病時，都會遇到孩子拉肚子、嘔吐的情況，尤其擔心孩子是否會脫水。當孩子營養狀況不佳時，這樣的擔心更甚。不少人認為，打點滴（靜脈輸液）是一種快速有效的方法。然而，一項近期發表於全球頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine, NEJM）的研究指出，對於患有重度營養不良並合併腸胃炎的兒童而言，輸液策略並非「愈快愈多愈有效」。該研究顛覆長期以來的臨床假設，提醒我們在營養失衡、器官功能較弱的兒童身上，輸液速度與方式應更為謹慎，避免引發額外風險。針對重度營養不良兒童，靜脈輸液未必更有效這項研究針對非洲三個國家的兒童進行，對象是患有重度營養不良，並伴隨腸胃炎症狀（如：腹瀉、嘔吐）的兒童。研究中比較了三種輸液方式：標準速度的靜脈輸液、較慢速度的靜脈輸液，以及只使用口服輸液（如ORS電解質水），觀察哪種方式對孩子最安全。原先大家可能以為靜脈輸液能更快補充水分與電解質，有助於改善病情，但研究發現，不論是標準還是慢速的靜脈輸液，與單純使用口服輸液相比，並沒有明顯降低兒童的死亡率。KingNet 國家網路醫藥 ・ 9 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前