表明不為取得格陵蘭動武！川普：已建立協議架構不對歐洲加徵關稅

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。不過。他今天表明，美國不會為了取得格陵蘭動武，並和北大西洋公約組織（NATO）已建立有關格陵蘭的未來協議架構，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。

川普今天在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說時明確表示，在他爭取掌控格陵蘭的過程中，將排除動武選項，但沒有其他國家能確保格陵蘭的安全，他也說：「我尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事。」

丹麥外交部長拉斯穆森回應，丹麥歡迎川普宣布他已經排除武力奪取格陵蘭島並且暫停與歐洲盟友的貿易戰。北約發言人表示，關於格陵蘭島的談判將會繼續進行。呂特說，川普總統在社群平台關於格陵蘭島問題達成框架的發文，完全切中要害，「我完全同意」，還說他和川普進行了一次非常好的會面。

川普稍晚和北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，雙方討論格陵蘭議題。他會後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，基於他和呂特進行富有成效的會議，他透露：「我們已建立有關格陵蘭的未來協議架構，事實上，涉及整個北極地區」。

川普指稱，這項解決方案一旦完成，對美國跟所有北約國家而言都會是「很棒的結果」。基於這項共識，他將不會實施原訂2月1日起將對特定歐洲國家加徵的關稅。有關美國「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫在格陵蘭的事宜正在進一步討論中，隨著磋商推進，將公布更多訊息。

川普提到，美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）等人將負責相關談判。在格陵蘭議題上，川普主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北約盟邦丹麥無力保衛這座幅員遼闊的北極島嶼。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。歐洲國家則紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

呂特聲稱，川普在社群平台關於格陵蘭島問題達成框架的發文完全切中要害，他完全同意，他和川普進行了一次非常好的會面。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）回應，丹麥歡迎川普宣布他已經排除武力奪取格陵蘭島，並且暫停與歐洲盟友的貿易戰。

