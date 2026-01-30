表決戰後住宅法完成三讀！藍綠白最終一致通過 韓國瑜驚訝喊「哇！」

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

今（30）日是立法院本會期最後一天，進行法案清倉。立法院下午首先處理住宅法修法，在藍白人數優勢下，以60票比48票三讀通過，民進黨團隨即要求重付表決，最後民進黨團也全數按下贊成票，藍綠白三黨一致通過住宅法修法，立法院長韓國瑜看到結果也驚嘆的「哇」了一聲。

住宅法修法三讀表決後，民進黨團提出重付表決，原先投出反對的民進黨，全數投下贊成，行程藍綠白都贊同。（圖／方炳超攝）

此次住宅法修法，明定中央主管機關應建置全國統一之申請登記平台，供符合申請資格民眾登記。此外，社宅應提供至少20%比率，出租予新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，賸餘部分不在此限。

另外，修法還明定，都市計畫擬定機關於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況劃設社宅用地。主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊。修法還明定，強化包租補助，規範補助包租之金額不得少於代管2.5倍。

而今天住宅法修法，僅住宅法47條、52條，有關「租屋市場透明化」及提升包租補助金額的修法，朝野有所歧異，其餘三黨均有共識，在表決時，藍白均以人數優勢通過藍白版本，三讀會時，藍白以60比48的人數通過法案，民進黨團隨即提出要重付表決，重付表決結果，民進黨團也支持住宅法修法，最終以108比0，三黨均同意修法，韓國瑜在宣讀時也「哇」了一聲，「出席108位，贊成108票，反對0票，棄權0票，呵，贊成者多數，全案表決通過」。



