表演＋摸彩超熱鬧 旗山健康嘉年華人氣爆棚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】為提升民眾健康意識及預防保健觀念，由旗山區衛生所、美濃區衛生所及杉林區衛生所共同辦理的「旗山FUN健康嘉年華」日前熱鬧登場，吸引逾百位民眾參與。活動以「健康、活力、共融」為主軸，透過寓教於樂的方式推廣健康知能，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中學習健康新知，提升自我健康管理能力。

活動現場設置癌症篩檢、成人預防保健、失智友善、高齡友善、心理健康、菸害防制、營養健康及幼兒發展等多元宣導攤位，並結合陸軍第八軍團指揮部、龍華精神護理之家、龍肚社區發展協會、廣福青春快樂銀髮團隊、太平社區快樂學堂及旗山天后宮神童團等公私部門及社區資源，透過表演、闖關及健康體驗活動，促進不同世代交流互動，展現旗美地區推動健康促進與社區共融的成果。

廣告 廣告

旗山區衛生所表示，本次活動順利圓滿完成，感謝旗山區公所(含里辦公室)、旗山區農會、國軍左營總醫院、金安心醫院、財團法人台灣癌症基金會、高雄市立圖書館旗山分館、旗山天后宮、旗山天后宮神童團、綠典能源有限公司、財團法人伊甸社會福利基金會旗山早療中心、廣福社區發展協會、太平社區發展協會、正信堂國藥號及高雄市吉祥創意美食協會、奶油市集 ButterZoom等單位共同支持，攜手投入社區健康促進工作，展現公私協力守護民眾健康的力量。

活動最後的摸彩環節將現場氣氛帶向高潮，民眾反應熱烈。特別感謝綠典能源有限公司熱心公益，慷慨贊助Yogibo懶骨頭作為摸彩大獎，以及旗山區農會提供在地特色香蕉脆片，為活動增添驚喜與溫暖，也展現企業及地方團體回饋社區的精神。

旗山區衛生所指出，未來將持續結合在地資源及跨領域夥伴，推動癌症防治、健康促進、高齡友善、失智友善及社區共融等工作，打造更健康、更友善、更幸福的旗美生活環境。（圖：記者宋天來翻攝）