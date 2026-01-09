表特版政大系籃正妹「拍付費色色大尺」 只用手遮而已！網驚呼：這資訊太豐富
政大系籃正妹張嘉介當年因登上PTT表特版（Beauty）爆紅，姣好身材的她，累積大票粉絲追捧，不過近日被網友發現「張嘉介似乎跑去拍大尺？」直呼尺度大到要付費才能觀賞的內容，消息一曝光，掀起大票網友討論。
粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」在臉書上發文驚呼，「是真材實料的校隊，只是我很好奇，她為什麼籃球打著打著，跑去拍大尺啦？」好奇政大系籃的張嘉介，除了外型亮眼外，球技也很優秀，但某天意外發現張嘉介在其中擔任「丁字褲小模」，進而到張嘉介的IG查看，「接著連結一個付費網頁…哇靠！怎麼她變成大尺麻豆啦！？」甚至有些內容要付費才能解鎖。
粉專大呼，若是僅是拍攝泳衣、內衣的照片，還不算是大尺，「她是會穿很小件的衣物，或是用手遮擋而已，再來就是對準局部的重點拍攝。當下第一次看到張小妹妹的畫風突變，我是蠻shock的。」貼文一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛大呼「她真的是極品！混血美女身材又好」。「常在政大體育館看到本人練球，很認真給推」「下一站應該就是OF了吧」「教練，我想打籃球了」「這資訊太豐富了」。
事實上，張嘉介目前就讀國立政治大學企業管理學系，高中曾是新竹女中籃球隊成員，IG上除了會分享球場上的側拍帥照外，也經常不吝嗇分享辣照，大方展現身材。付費大尺度網站上，簡介部分則強調，「全部作品皆無露點、無激凸、無凸顯私處」，也歡迎禮貌留言回饋 。
