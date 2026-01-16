表現亮眼 中興大學企業最愛與品牌力雙榜Top 10 生物資源學群第一

興大農資學院陳志峰院長(左)今16日出席1111人力銀行發布記者會。（圖/記者廖妙茜翻攝）

觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】學測將至，國內各項「企業最愛大學」排名陸續公布，國立中興大學表現亮眼，被媒體視為「大黑馬」，在2026年天下《Cheers》「企業最愛大學生」與104人力銀行「大學品牌力」兩項國內指標調查中，雙雙入榜躋身全國第10，相較往年排名大幅上升3到4名，展現辦學成果獲產業高度肯定。

同時，在生物資源學群中興大學更是穩居國內第一，繼2025年獲《遠見》評為農林漁牧領域第一，在1111人力銀行1月16日發布的調查中，中興大學生物資源學群再次居冠，顯示其在農業生技、獸醫教育與永續發展的長期領先地位。

中興大學企業最愛與品牌力雙榜Top 10 生物資源學群第一。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中興大學創校至今107年，擁有橫跨文、農、理、工、生科、獸醫、管理、法政、電資、醫、循環經濟、創產等12大學院，學科領域完整，也是國內少數同時設有農資學院、獸醫學院與醫學院的綜合型大學。近年學校以「健康一體（One Health）」為核心理念，強調人類健康、動物健康與環境永續的整合，讓學生在就學期間即能接觸跨領域議題，培養面對未來社會與產業需求的整合能力。

中興大學詹富智校長表示，當前產業快速轉型，單一專業已難以回應社會與產業需求，學校以「跨域學習、適性揚才」為辦學主軸，從制度、課程到學習輔導全面鬆綁，打造鼓勵探索的學習環境。

在學習制度上，興大除既有的雙主修、輔系與學分學程外，進一步設計領域模組、微學分學程與跨域專長，自114學年度推動「院學士學位」與「校學士學位」，提供多元彈性的學習路徑。同時設置跨域學習規劃辦公室，配置專職學習規劃師與近70位學習規劃導師，提供學生一對一諮詢，協助整合興趣、專長與職涯方向。

興大新生訓練採營隊模式，由學長姐設計團康與闖關，從遊戲中培養團隊默契。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為拓展學生視野，中興大學也積極推動校際與國際合作。校內學生可透過由15所國立大學組成的「臺灣國立大學系統（NUST）」，進行跨校修課、申請雙主修與輔系；國際方面，興大與443所海外大學締結姊妹校，並與40所國際名校推動雙聯學位，提供學生赴海外進修的管道。

其中2020年起與美國加州大學戴維斯分校 （UC Davis） 推動「3+X碩士學位學程」，每年推薦1-3名學生至該校進修，並提供百萬元獎學金，學生只要在興大完成三年學士班課程，大四即可赴UC Davis銜接碩士預備課程，結業時同時取得興大學士與UC Davis碩士學位。此外，興大更是國內首間與堪薩斯州立、愛荷華州立大學推動獸醫雙聯學位的學校，目前已有多位學生取得美國獸醫師執照並順利執業，展現國際連結的成果。