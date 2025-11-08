表現卓越 呂忠奇獲選全國模範環教志工
▲南市環教志工呂忠奇榮獲全國模範環境教育志工肯定。（記者李嘉祥翻攝）
臺南市環境教育志工長年投入推廣環保與永續行動，表現卓越的呂忠奇因積極創新推動環境教育、善用數位科技擴大影響力，獲環境部頒發「一一四年全國模範環境教育志工」殊榮。
呂忠奇十年前參與公司淨灘活動首度接觸環保議題，深刻體認環境保護重要性，深知行動不能等，決定投入環境教育行列，利用上班閒暇時間投入志工服務，在環保局鼓勵下從活動宣導志工起步，取得環境教育人員認證成為校園講師，更獲選環境部淨零綠生活推廣種子講師，將環保理念深植校園與社區。
市長黃偉哲表示，環境教育是打造宜居永續城市基石，而志工是城市永續關鍵推手；感謝志工以熱情及專業，讓南市成為環保永續幸福城市。環保局長許仁哲肯定呂忠奇善用數位科技將環境教育推廣至網路社群平台，打造隨時隨地的環教推廣，結合自身服務經驗與生活觀察，以生動多元方式讓更多人理解環保教育，是推動環教標竿典範。
