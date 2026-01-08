表現卓越 芳苑家防官姚家興獲總統府接見

姚家興榮獲法務部評選為一一四年度推展犯罪被害人保護工作有功人士。

（記者方一成攝）

彰化縣警察局芳苑分局傳出喜訊！家防官姚家興因長期致力於犯罪被害人保護工作，表現卓越，榮獲法務部評選為「一一四年度推展犯罪被害人保護工作有功人士」。姚員於六日獲邀進入總統府，由總統府秘書長潘孟安親自接見，肯定其在社會安全網第一線的無私奉獻。

姚家興擔任家防官多年，處理家暴、性侵害及兒少保護案件不遺餘力。他不僅在刑事偵查上展現專業，更在安撫受害者情緒、連結社會資源方面展現極大的熱忱。

芳苑分局分局長宋俊良昨（八）日表示，家防官的工作往往是在最黑暗的角落尋找光亮，不僅要面對複雜的家庭問題，更要成為被害人最強大的後盾。姚家興此次獲法務部表揚並進入總統府受獎，不僅是個人榮譽，也充分展現彰化縣警察柔性執法、鐵漢柔情的一面。