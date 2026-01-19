表達最大感激 卓榮泰：絕大多數媒體工作者都忠於國家

行政院長卓榮泰今天說，媒體工作非常專業、重要且辛苦，絕大多數媒體工作者都「忠於國家、忠於事實、忠於自己」，成為社會正義與公道橋梁，要深深向媒體工作者表達最大感激。

卓榮泰參加海委會、海保署、海研院合署辦公廳舍上梁典禮。(圖/海委會)

卓榮泰上午在高雄市出席「海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮時表示，一早先到桃園國際機場迎接台美關稅談判團隊回國，看到許多媒體在第1線以最專業角度記錄國家重要時刻。

他說，沒想到趕到高雄又在高雄看到大家，要特別向在座媒體工作者致敬，「有了你們，才能把政府正確的訊息傳播出去」，讓國民更了解國家政策，要深深向媒體工作者表達最大感激，一起為媒體工作者鼓掌。

廣告 廣告

卓榮泰到桃園機場迎接鄭麗君(圖左三)。(圖/截自卓榮泰臉書)

典禮結束時，在場媒體追問「哪間媒體對國家不忠？」時，卓榮泰轉頭回應，「我講你們都很棒」，並豎起大拇指鼓勵。

卓榮泰未說明為何主動提及這段談話。不過，中天記者林宸佑等涉違反國家安全法遭台灣橋頭地方檢察署聲請羈押獲准，近日受外界關注。（中央社）

延伸閱讀

傳「鄭習會」恐影響選情？ 鄭麗文：若成行是大加分！國際都想見我

鄭麗文上台！國民黨睽違9年有年終了 綠、白各發1.5個月

睽違9年領到年終獎金！國民黨黨工最高可領半薪