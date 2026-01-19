一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符

日劇《我的事說來話長》（日語：俺の話は長い）是講述日本啃老族的日常生活。翻攝畫面

新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。

2021年12月，台中市32歲江姓留美女子，不滿擔任警衛的父親中斷金援，竟夥同男友持鐵鎚擊殺父親並棄屍；2022年3月，新北市38歲黃姓男子僅為了跟母親討100元買酒遭拒，竟狠心將母親從4樓陽台推下導致墜樓身亡。

廣告 廣告

2025年5月，台南一名長期失業且有家暴史的趙姓男子，因不滿76歲老父責罵他不找工作，持水果刀猛刺父親致死；8月，雲林41歲黃姓男子因向9旬祖母討錢不成，也痛下殺手。這些案件顯示，當「啃老」與「情緒失控」交織，家本該是避風港，卻成了最殘酷的修羅場。

近5年啃老族弒親案例

台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美說，「啃老逆子」演變為暴力施害者的過程中，通常具備以下特定的心理特徵與衝突模式。

啃老3特點：挫折容忍度低、高敏自尊與受害者心態

啃老族常具備「挫折容忍度低」與「高敏感自尊」的矛盾性格。由於長期脫離社交與勞動力市場，他們缺乏成就感，容易將父母的關心或建議（例如催促就業）解讀為「羞辱」或「控制」。

部分長期啃老者甚至會產生「受害者心態」，認為今日的無能是家庭教育失敗導致，進而將經濟依賴視為理所當然的「賠償」，一旦需求未獲滿足，極端情緒便會瞬間引爆。

衝突爆發點通常高度集中在「經濟金援的斷絕」。當父母年事已高、退休金耗盡或主動停止金援時，原本穩固的依賴關係崩解，啃老者會因生存焦慮而爆發攻擊。由於長期閉居家中，生活作息與年長父母迥異，頻繁的言語摩擦（被唸、被責備）常成為壓垮理智的最後一根草。

專家認「放不下」最要命 籲家長勿犧牲自我

從家長端來看，吳淑美認為，父母常因感情因素「放不下」，對子女需求「無限上綱的供應」，即便經濟已難以負荷，仍因內心的脆弱與不忍，拒絕將子女趕出家門或聲請法律保護。這種特質常導致父母在面對具風險的子女時，仍選擇感性行事而非理性保護自己。

其次是強烈「社會羞恥感與愛面子」，父母往往將子女的成就視為自我價值的展現，若子女出現吸毒、精神疾病或長期啃老，會感到「很丟臉」。基於「家醜不外揚」的心態，他們即便面臨威脅也「很難求救」，寧願自行承擔風險直到悲劇發生。

父母展現出「過度的自我犧牲」。這類長輩往往「不太在乎自己」，生活重心完全圍繞著孩子轉，甚至在保護子女的名義下，隱忍暴力而讓子女最終背負更重的弒親罪名。吳淑美呼籲，父母應建立讓子女為自己行為負責的觀念，並在無法處理時勇敢求救。

2025年5月台南49歲無業男持刀刺死76歲老父，老母親癱坐椅上聽警方說明。資料照片

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘

獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光

蘆洲雙屍夫妻賣蔥油餅維生 逆子無業啃老疑討嘸錢手刃雙親

獨家／中天主播林宸佑羈押理由曝！收陸資賣台搖身「中共在台協力者」