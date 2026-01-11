表面安撫私下抹黑！郭書瑤遭前任背後說壞話 國外氣哭狂打7天電話

記者林宜君／台北報導

比被分手更殘忍的，是被否定後還遭背後抹黑。郭書瑤近日在節目中揭露一段感情往事，親密互動後遭對方抽身不說，甚至發現對方私下向她的好友說壞話，雙面行徑讓她至今難以釋懷。郭書瑤日前上節目，親口分享一段令她情緒崩潰的情感經歷。她透露，當年與一名約會對象互動密切，雙方早已發展出親密關係，卻在沒有預警的情況下，被對方以一句「覺得我們不適合」草草帶過，隨後便逐漸失聯。

真正壓垮郭書瑤的，不是關係結束，而是對方截然不同的兩套說法。（圖／翻攝自YouTube）

真正壓垮郭書瑤的，不是關係結束，而是對方截然不同的兩套說法。郭書瑤指出，該名男子當面不斷安撫她，強調「都不是你的問題，你很好」，營造出體貼理性的姿態，私下卻向她的閨密數落她的不是，前後說詞完全相反，讓她無法接受。得知對方背後言行後，郭書瑤情緒失控。當時她人在國外遊學，仍試圖聯繫對方說清楚，即使課程緊湊，也利用每堂課短暫下課時間撥電話，一天多次、連續7天嘗試，卻始終等不到回應。對方既未封鎖，也不接聽，只任由電話響到她自行掛斷，最後徹底消失。

廣告 廣告

郭書瑤回憶，最崩潰的一刻，是與好友飛往泰國旅行的航班上，親耳聽見對方私下批評她的內容，當場情緒潰堤、忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube）

郭書瑤回憶，最崩潰的一刻，是與好友飛往泰國旅行的航班上，親耳聽見對方私下批評她的內容，當場情緒潰堤、忍不住落淚。郭書瑤直言，無法理解對方既然選擇結束關係，為何當初對她說出口的理由，與背後對外傳達的說法卻完全不同，「如果你不想在一起，那就直接說，為什麼要對別人講的，跟對我講的不一樣？」事隔多年，郭書瑤坦言這段回憶至今仍讓她感到受傷，也讓她對感情更加謹慎。她曾公開表示目前感情空窗，雖然仍堅持自己的擇偶標準，但這段被否定又被抹黑的經歷，已成為她心中難以抹去的一道陰影。

更多三立新聞網報導

蕾菈昨病倒掛點滴！坦言「把自己榨乾被強制關機一天」

館長怒喊「絕不認輸」！網友嗆：好好坐牢去吧 肉呆館長

古天樂12年重返台灣舞台驚喜連連！合作男星現身引爆話題

禁忌級畫面遭外流！798藝術館疑似展出「于朦朧斷掌」 網轟：沒人性

