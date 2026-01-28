表面有禮背後下手！璟萱劇中反擊婆婆林秀玲 自曝私下是乖乖好媳婦型

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

林秀玲在三立8點檔《百味人生》中強勢登場，飾演葉家女主人「方玉蓮」，一出場就自帶壓迫感。她表面端莊有禮、說話溫和，實際上卻是控制慾爆表、心思縝密的狠角色，凡事都以「為葉家好」為名行操控之實，被形容是最危險的禮貌型反派。

劇中璟萱與婆婆林秀玲互相握有把柄。

對於這個角色，林秀玲直言：「這次真的會讓人討厭。」先前在《願望》演瘋狂科學家覺得很有趣，這次則被網友形容「嫌貧愛富」，她也不避諱解釋，角色設定就是覺得酒店出身、現在又賣杏仁茶的身分不適合當葉家媳婦，甚至會影響兒子的政治前途。她坦言，接到角色時就已做好心理建設，「被討厭就被討厭囉，又不是我本人，下戲就要把負能量放掉。」

而後續劇情發展也讓林秀玲直呼：「偷雞不著蝕把米。」原本想對付陳小菁，沒想到反而換來更難纏的「假媳婦」璟宣，「她真的是跟我旗鼓相當，甚至更壞！」戲中林秀玲還被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲，讓她形容，那種感覺隨時都可能被威脅。她也笑說，如果現實生活中真的被人握住把柄，一定會先冷靜思考，這件事被公開後，我能不能承受，再決定怎麼應對。

至於現實生活中的家庭關係，林秀玲笑說一家人都是AB型，兒子住校、老公長期在大陸工作，相聚時間不多，反而更珍惜相處時光。她形容一家人最近的日常是「各自守一台螢幕」夫妻看電視、兒子顧電腦，互不干擾，也笑說家裡沒有什麼小把柄。飾演璟宣的演員則笑說，這次演得超過癮，「我是劇中唯一可以嗆婆婆的媳婦！」隨時反將一軍，讓婆婆啞口無言，「很少看到婆婆被反嗆，真的大快人心。」不過她也笑說，自己私下其實是乖乖好媳婦型，絕不會正面衝突，遇到事情都是先答應、先緩和氣氛，「事後做不做再說。」尤其在帶小孩方面，絕對不會當面忤逆長輩。

